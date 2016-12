Los Spurs siguen su racha en Boston en el peor día de Pau Gasol

Los San Antonio Spurs tomaron (103-109) el TD Garden de Boston alargando la impoluta racha de victorias a domicilio a nueve encuentros sin conocer la derrota, en un duelo igualado en el que mandó la superioridad de Kawhi Leonard, con un Pau Gasol que se quedó sin anotar por segunda vez en su carrera.



El pívot español jugó 17 minutos, apenas siete en la segunda mitad, y no encontró el aro rival, marchándose con cinco rebotes. Pau ya se quedó a cero en 2008 jugando con los Lakers, aunque en aquella ocasión estuvo tres minutos en el parqué antes de retirarse lesionado.





Lee goes for 15 & 12 off the bench as @spurs win 8th in a row. #PhantomCam pic.twitter.com/Lxol4rmzWI