Juancho Hernangómez: "La NBA es impresionante; estoy viviendo un sueño"

La NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, regresa mañana, por quinto año consecutivo, a la ciudad de Londres con la disputa, en el colosal pabellón O2 Arena, del partido de temporada regular entre Indiana Pacers y Denver Nuggets.

Entre los jugadores que ha desplazado a la capital británica el equipo de Colorado se encuentra el ala-pívot español Juancho Hernangómez (Madrid, 1995), decimoquinta elección en el último draft.

En una entrevista con la Agencia EFE en Londres, Juancho, el '41' de los Nuggets, relata cómo fue su llegada a la NBA, lo que implica medirse con los mejores del mundo, el gran momento de su hermano Willy en los New York Knicks y la importancia de cruzar el charco y regresar a Europa para jugar los Global Games.

-El de mañana es el séptimo partido de temporada regular en Londres desde el año 2011 -en 2011 se disputaron dos y en 2012 no se jugó-. ¿Le gusta la idea de los NBA Global Games?

"Es algo muy bonito para Europa; para que todo el continente pueda ver en directo un partido de la NBA, con su espectáculo y todo, que es una experiencia que nadie se puede perder, algo que hay que hacer al menos una vez en la vida".

-Supongo que su familia se acercará de Madrid a Londres...

"Este es un partido muy especial para mí. Viene mucha familia y amigos y estoy muy cerca de casa. Hacía tiempo que no estaba tan cerca de Madrid. Somos un equipo bastante europeo y creo que para todos es bonito jugar cerca de casa".

-Han pasado más horas en el avión que los Pacers. ¿Cómo ha sido la llegada a Londres?

"Al principio tuvimos bastante jet lag, nos costó dormir y nos despertamos a las cinco de la mañana... Pero estoy feliz de estar en Londres. Había recorrido toda Europa, pero nunca había estado aquí. La experiencia me está encantando".

-En unos meses pasó de Estudiantes a los Nuggets, con un trofeo a mejor jugador joven de la Liga ACB de por medio. ¿Cómo está siendo su primera temporada en la NBA?

"La verdad es que estoy viviendo un sueño; todo lo que me está pasando es increíble. He tenido la oportunidad de vivir grandes cosas y estoy como un niño pequeño. Todo lo que rodea la NBA es impresionante y es muy diferente verlo desde fuera que estar dentro".

-Fue elegido por los Nuggets en el puesto 15 del draft. ¿Se siente presión extra al estar tan arriba en la elección?

"Al final te limitas a jugar. Desde el día del draft no me he parado a pensar lo que significa eso ni dónde estoy ahora. Vivo día a día, entreno lo máximo posible e intento aprender de todo el mundo: ese es mi objetivo en esta primera temporada".

-Llegó a un equipo con mucha competencia interior. Le toca pelear con los Kenneth Faried, Nikola Jokic, Jusuf Nurkic, Danilo Gallinari...

"En este primer año no me pongo presión. Ellos apostaron fuerte por mí, realizaron una apuesta de futuro, y sé que la temporada es para aprender. En estos primeros meses de campaña he disputado bastantes minutos y me he estado encontrando bien.

Estoy jugando más de '3' porque las posiciones interiores están muy cubiertas, y la verdad es que me siento muy cómodo. Tengo que aprender de los jugadores que están en mi posición".

-Después de una serie de partidos con pocos minutos, los Nuggets lo enviaron a los Sioux Falls Skyforce, de la D-League (Liga de Desarrollo). En su único partido sumó 17 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones en 25 minutos.

Hablé con el General Manager y el entrenador y me preguntaron si no me importaba ir a la D-League. A ellos les interesaba que fuera porque llevaba un par de semanas sin jugar mucho. Un jugador tiene que jugar, que competir, no vale sólo con entrenar.

Iba a ir para un entrenamiento y dos partidos y al final sólo jugué uno. Después tuve la oportunidad de jugar con el equipo en Oklahoma (4 puntos y 5 rebotes en 14 minutos). Fue una experiencia más para mi carrera y estoy muy contento".

-Su hermano Willy está siendo una de las sorpresas agradables de la NBA con los Knicks...

"Está muy bien, muy contento e integrado en el equipo. Cuando tiene la oportunidad de jugar lo hace bien, juega duro, ese es su juego. Será una pieza fundamental de aquí a los próximos años en los New York Knicks.

Es un pívot de los que no quedan muchos: sabe jugar, hace jugar al equipo y ahora, además, está entrenando más el rango de tres. Si consigue un poco más eso y constancia en los minutos va a ser fundamental en la NBA".

-Este año son 10 españoles compitiendo en la NBA. ¿Cómo ve la temporada de sus compatriotas?

"Todos están muy bien, cumpliendo sus objetivos, personales y colectivos. Hay que destacar a Marc (Gasol), que están jugando a un nivel impresionante, pero también al 'Chacho' (Rodríguez) y a Ricky (Rubio). Pau (Gasol) está increíble, Alex (Abrines) jugando más minutos y cada vez mejor; y también están bien Serge (Ibaka) y Nikola (Mirotic).

Es bonito ver a otros españoles en la NBA, ya que a todos nos ha costado mucho llegar".

-Está en el ecuador de su primera temporada. ¿Qué objetivos se marca para la segunda mitad del curso?

"Lo mismo que he estado haciendo hasta ahora: entrenando muy duro, seguir aprendiendo y aprovechar la oportunidad de jugar si la tengo. Luego habrá que plantear el verano, ver cómo lo tenemos y seguir avanzando paso a paso en mi carrera".