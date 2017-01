Pau Gasol: "Si estoy bien jugaré el Eurobasket"

Pau Gasol concedió ayer, una entrevista al programa de la Cadena ser, 'El Larguero', donde el deportista hablo de su actual temporada o de su futuro en la selección entre otros temas "Tengo mucha suerte por seguir estando donde estoy, lo que ha pasado me hace estar muy orgulloso, aunque también me da un poco de vértigo cuando echo la vista atrás".

El jugador de San Antonio a pesar de llevar 15 años en la élite, se encuentra en un gran estado de forma "San Antonio es un equipo muy experimentado y con un entrenador que sabe manejar muy bien los descansos. En este punto de mi carrera eso me viene como anillo al dedo".

Gasol es optimista y cree en mejorar la situación de su equipo "Queremos seguir mejorando, seguir aportando pero aún falta mucho, de momento solo estamos en buena posición, a ver si podemos acabar bien".

Pau destaca las virtudes de que su equipo siempre esté entre los favoritos "Aquí no hay jugadores que quieran atención mediática, ese reconocimiento individual por encima del colectivo. Es la cultura que hay en San Antonio, no hay nadie por encima de nadie. Aquí solo está Popovich, que es el que reparte el bacalo. Todo el mundo entiende que esa es la línea a seguir".

El catalán habla de su futuro en la selección española "Mi deseo es ese, jugar si estoy bien. La ilusión que tengo por jugar con la Selección es muy grande, así lo vengo demostrando los últimos años pero aún así siempre intento ser un poco más cerebral. Yo no he tomado la decisión definitiva de dejarlo como sí han hecho Tony Parker o Manu Ginóbili. Yo no lo siento así, una vez acabe la temporada veremos cómo estoy".

Además Pau Gasol habló de su hermano Marc "Que esté siendo el líder de su equipo es un orgullo. Ha dado un salto importante con su tiro y con más agresividad en ataque. Siempre ha tenido una gran mano y ahora ha podido demostrarlo. Es el pilar de la franquicia y seguro que Memphis dará pelea".