Stojanovski: "Ahora somos un equipo completo"

Vojdan Stojanovski vive su mejor momento desde que este verano fichara por el Real Betis. El escolta macedonio ha ido subiendo sus números poco a poco hasta encaramarse al liderato del equipo en anotación igualado con un promedio calcado (11,6) a su compañero Trent Lockett. Además, Stojanovski vive una semana especial por cuanto el domingo se enfrentará al MoraBanc Andorra, el club en el que militara una temporada y media y desde el que llegó a la capital hispalense: "Va a ser especial porque jugué en Andorra un año y medio. Es bueno volver allí y poder ver a los amigos, aunque para mí lo único importante es ganar. Ellos están jugando muy bien en casa, no han perdido ningún partido y espero que el domingo llegue su primera derrota como locales".



El balcánico casi no quiere hablar de objetivos y únicamente piensa en mantener la línea de los últimos encuentros: "No pensamos mucho en otra cosa que no sea ir partido a partido. Si seguimos así espero que podamos superar las 12 victorias, que es nuestro principal objetivo". "Creo que ahora somos un equipo completo, con todos sus efectivos". Igualmente, ha señalado también como clave la llegada de Rasid Mahalbasic: "Su llegada ha sido realmente importante para nosotros. El equipo ha cambiado mucho con él, porque juega bien en defensa y ataque, y pasa bien".

Stojanovski reconoce que se encuentra "más cómodo desde que han vuelto Nikola (Radicevic) y Kenny (Chery)". "Para mí ha sido difícil jugar de base porque nunca jugué en esa posición en mi carrera. He tenido que jugar varios partidos y no resultó fácil", apuntó, al tiempo que restó importancia al hecho de haberse convertido en el máximo anotador junto a Lockett: "Nunca pienso en esas cosas.Cada partido hay alguien que está especialmente acertado en la anotación, una vez soy yo, otra Trent, otra Boki€cada partido le toca a uno porque en este equipo hay mucho talento y muchos buenos jugadores".