Los Warriors se vengan de los Cleveland

La nueva revancha entre los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers, en el ya tradicional día festivo de Martin Luther King, difícilmente podrá ser olvidado por los actuales campeones de liga después de sufrir una humillante derrota (126-91).



Los Warriors, con el base Stephen Curry, el alero Kevin Durant y el escolta Klay Thompson en plenitud de forma, se exhibieron y humillaron constantemente a sus adversarios.



La victoria puso final a las cuatro derrotas consecutivas que habían sufrido los Warriors ante los Cavaliers, incluidos los tres últimos de la serie de las pasadas Finales de la NBA, cuando el equipo de Cleveland remontó una desventaja de 1-3.



Thompson se encargó de ser el líder del ataque demoledor de los Warriors al conseguir 26 puntos, incluidos cinco triples, y cuatro rebotes.



Durant logró 21 puntos con otros tres triples de siete intentos; capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias.





Dubs had a few dunks tonight ?? pic.twitter.com/dYJEdABn0G

"We did a good job of setting the tone early." - KD pic.twitter.com/xJEVXhlCuB