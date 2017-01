Marc Gasol vuelve a sonar como candidato para los All-Star

El mediano de los Gasol se posiciona como uno de los favoritos para disputar el mítico All-Star Game. Aunque el español ha asegurado que "el estar o no en el All-Star no es algo" que le preocupe mucho. "No es mi principal objetivo ni algo en lo que piense cada día", asegura.

Marc se convierte así en la única esperanza para que España tenga representación en su categoría (Conferencia Oeste y pívot) ya que está en la décima posición por número de votos de los aficionados, periodistas y jugadores. No obstante, si el español no contara con el apoyo de éstos, aún podría estar en el All-Star como reserva si es elegido por los entrenadores de la NBA.

El próximo jueves la NBA revelará esta lista que reúne a los mejores jugadores de cada año. El partido, que en esta ocasión tendrá lugar en Nueva Orleans, es un gran espectáculo para los amantes de este deporte ya que concentra a las grandes estrellas.

Lo consiga o no, Marc ya les regaló un momento histórico a los seguidores del baloncesto hace dos temporadas, "uno de los mejores recuerdos" que tiene "en una cancha de baloncesto". El hecho, que tuvo lugar en el Madison Square Garden, fue llevado a cabo por Marc y su hermano Pau Gasol, otro deportista de élite. Los hermanos pasaron a la historia de este deporte de altura por protagonizar el salto inicial del All-Star.

Para el mediano de los Gasol, este hito de "compartir un momento tan especial" junto a su hermano, "en esas circunstancias [?] parece algo escrito por un guionista de Hollywood". "Cuando lo piensas fríamente parece irreal, pero pasó", agrega. Aunque cada uno encestara en una canasta diferente (Este contra Oeste) el pívot de los Grizzlies lo recuerda con especial cariño: "Lo disfrutamos. Lo vivimos con mucha intensidad. Ojalá hubiera durado más, pero ese fue el tiempo que duran este tipo de cosas".

El salto ha pasado a la historia como uno de los momentos más importantes en la historia del baloncesto español en EE.UU. Aunque esto fue hace dos temporadas, en la actualidad corren buenos tiempos para este deporte de altura en el continente americano "están saliendo muy buenos jugadores". "Además, tenemos diez compitiendo aquí en la NBA", argumenta Marc.

Por eso mismo, el deportista anima a los equipos europeos y en especial a la ACB a presar atención al talento nacional en vez de buscar jugadores más allá del charco. "Los jugadores españoles, en las diversas categorías de selecciones nacionales (U14, U16, U18), están jugando muy bien sus competiciones" explica.

Con la mirada puesta en el futuro, el pívot de la selección nacional destaca el gran trabajo que se está llevando a cabo y el que se ha hecho hasta ahora "el baloncesto español está viviendo una etapa increíble", insiste. Convencido del talento con color español concluye: "Ahora se pueden ver los resultados de las semillas que se plantaron hace 15 ó 20 años. Esperemos que continúe siendo así".