Pau Gasol se fractura el cuarto metacarpiano de su mano izquierda

El pívot español Pau Gasol se fracturó esta noche el cuarto hueso metacarpiano de la mano izquierda durante la sesión de calentamiento que realizaba con los San Antonio Spurs previo al partido que iban a disputar contra los Denver Nuggets.

El equipo de San Antonio no ha dado a conocer cuanto tiempo podrá estará de baja el veterano jugador español de 36 años, que disputa la decimosexta temporada en la NBA, primera con los Spurs, y tiene promedios de 11,7 puntos; 7,9 rebotes y 1,2 tapones en los 39 partidos que lleva disputados.

Gasol, que ha bajado a 20 minutos su promedio por partido con los Spurs, ha sido titular indiscutible en la posición que dejó vacante Tim Duncan, que se retiró al concluir la pasada temporada.

Los Spurs tampoco han especificado si Gasol tendrá que pasar por el quirófano o se puede recuperar con descanso y tratamientos de rehabilitación.

El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, para ocupar el puesto de titular del mayor de los hermanos Gasol sacó al veterano David Lee.

