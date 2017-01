Ricky Rubio deleita con 12 asistencias y Abrines sigue sumando

El base de los Minnesota Timberwolves Ricky Rubio deleitó una noche más con 12 asistencias que no fueron suficientes para imponerse a Indiana Pacers (103-109), mientras que Alex Abrines contribuyó en la victoria de los Thunder y José Manuel Calderón tuvo una actuación discreta en la derrota de Los Angeles Lakers.



El de El Masnou volvió a hacer gala de su prodigiosa visión de juego y repartió 12 asistencias, demostrando que se encuentra en un buen momento en esa faceta del juego, mientras que anotó 4 puntos, capturó 2 rebotes y robó 4 balones en una noche en la que el duelo entre Karl Anthony Towns (33 puntos, 10 rebotes) y Paul George (32 puntos) se saldó con victoria para los visitantes que rompieron su mala racha de tres derrotas consecutivas.



Zach LaVine (23 puntos) y Andrew Wiggins (21 puntos) también se sumaron a la fiesta local que se vio frenada por la otra pareja visitante formada por Myles Turner (23 puntos) y Jeff Teague (20 puntos). Con esta derrota los 'Wolves' son duodécimos de la Conferencia Oeste (17-29), mientras que los Pacers se mantienen en puestos de 'play-off' de la Conferencia Este (23-22).





Rubio with the hail mary! #PowerOfThePack pic.twitter.com/8T8qU8puvJ

Russ: 9 points, 3 rebounds in first 5 minutes. #OKCvsDAL on @NBAonTNT. pic.twitter.com/YyQsbPUAj4