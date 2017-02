José Manuel Calderón descarta que vaya a regresar a Europa esta temporada

El base español de Los Angeles Lakers, José Manuel Calderón, descartó hoy, en declaraciones a EFE, que tenga intención de regresar a Europa esta temporada.

"Eso es algo que me gustaría aclarar", dijo el extremeño al ser preguntado por los rumores que le situaban de vuelta en Europa al no contar con apenas oportunidades en la franquicia californiana.

"Ha habido algún listo que decía que me iba al Real Madrid. La verdad es que quien lo escribió debería de cambiar de fuentes. No tengo intención de ir a Europa. No sé de dónde pudo salir eso ni a quién se le pudo ocurrir", manifestó el director de juego.

Otra cosa diferente es si acabará la temporada como jugador de los Lakers.

"Veremos. Se acercan días importantes y habrá movimientos. Yo acabo contrato y todo puede pasar. Estoy físicamente muy bien y con ganas de jugar, pero no puedo controlar mi futuro", declaró.

El internacional está viviendo su peor temporada en la NBA con promedios de 3,5 puntos y 2,1 asistencias en los 23 partidos que ha disputado.

"Hay que estar preparado porque nunca sabes qué puede pasar en esta Liga. Es lo que hay y no queda otra, solo esperar a mi oportunidad. Pero este es un equipo donde quieren que jueguen los jóvenes; eso está clarísimo", declaró.

Los Lakers empezaron la temporada con una marca de 10-10 y esperanzas de aspirar a los playoffs, pero ahora se encuentran con un 17-34 y son penúltimos en el Oeste.

"Lo del principio no era muy real. Realmente estábamos sorprendiendo a todos, así que ni una cosa ni la otra. Somos un equipo ahí en el medio que está creciendo y los jóvenes cada día están un poco mejor", valoró el de Badajoz.