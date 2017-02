Marc Gasol bate a unos Spurs sin su hermano y Ricky Rubio se acostumbra al 'doble-doble'

Marc Gasol (15 puntos, 8 rebotes) y Ricky Rubio (14 puntos, 13 asistencias) han vuelto a protagonizar buenos partidos aunque con distinto resultado, triunfo de Memphis Grizzlies y derrota de Minnesota Timberwolves, igual que Willy Hernángomez (8 puntos, 13 rebotes), cuyos Knicks se hundieron ante los Lakers de José Manuel Calderón, en una noche con hasta siete españoles en acción.



En el Fedex Forum, la lesión de Pau impidió un nuevo duelo entre los hermanos Gasol. La baja del pívot, unida a la del mejor jugador de los Spurs, Kawhi Leonard, debido a unas molestias musculares explicaron en parte la pobre actuación del equipo tejano, que sucumbió en un partido de pocos quilates (89-74).



De hecho, a Marc le bastaron 15 puntos para erigirse en máximo anotador de un encuentro más marcado por acciones defensivas como las del veterano Vince Carter, que se lució colocando 4 tapones e intimidando a un jugador tan poderoso físicamente como LaMarcus Aldridge (4/19 en tiros).



Los Grizzlies controlaron el juego en todo momento y acabaron apuntándose un importante triunfo ante un rival directo que les mantiene sextos del Oeste con (32-22), mientras que los Spurs siguen segundos en esta Conferencia (39-12).



También fue destacada la actuación de Ricky Rubio, que sigue atravesando un momento dulce, aunque los Timberwolves sucumbieron en casa frente a Miami Heat (113-115), el equipo más en forma de toda la NBA con 11 victorias consecutivas.



De la mano de un impresionante Goran Dragic (33 puntos) que anotó sus 7 primeros intentos triples -falló los dos últimos-, el equipo de Florida conquistó el Target Center, aunque estuvo a punto de dilapidar una ventaja de 7 puntos en los dos minutos finales. Sin embargo, Andrew Wiggins falló sobre la bocina el lanzamiento que hubiera mandado el partido a la prórroga. El canadiense volvió a ser el mejor local (27) junto con Karl Anthony Towns (35).





