Oakley, expulsado del Madison Square Garden tras agredir al dueño de los Knicks

Los New York Knicks están viviendo momentos difíciles en la NBA. Los resultados no acompañan y la afición está cansada de que esta sea la tónica general de las últimas temporadas. Charles Oakley, principal escudero de Patrick Ewing en la última época dorada de la franquicia de Nueva York, protagonizó anoche un episodio muy triste en las gradas del Madison Square Garden. El antiguo jugador de los Knicks fue expulsado del pabellón tras intentar agredir al dueño del equipo, James Dolan, después de una acalorada discusión.





Charles Oakley shoves Madison Square Garden security and is escorted out of the building in strange scene pic.twitter.com/lTphvnSzFV