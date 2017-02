Marc Gasol coquetea con triple-doble en una noche de derrotas y frustraciones

El pívot Marc Gasol volvió a dar otra demostración de clase y reivindicación de jugador All-Star al quedarse a las puertas de un triple doble, que al final no impidió la derrota de su equipo, los Memphis Grizzlies, en una noche llena de frustraciones para los españoles.



El mediano de los hermanos Gasol aportó 15 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias, que no sirvieron ante el ataque balanceado de los New Orleans Pelicans que ganaron a domicilio por 91-95 y dejaron a los Grizzlies con la segunda derrota consecutiva en su campo del FedExForum. Gasol jugó 36 minutos en los que anotó 6 de 17 tiros de campo, falló los tres intentos que hizo de triple y acertó 3-3 desde la línea de personal.



El jugador de Sant Boi, que estará el próximo domingo por tercera vez en un Partido de las Estrellas con el equipo de la Conferencia Oeste, capturó 10 rebotes defensivos, recuperó un balón, perdió tres, puso un tapón y cometió dos faltas personales.



Junto a la derrota de Gasol también las tuvieron los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, en la primera vez desde que llegaron esta temporada a la NBA que salieron ambos de titulares en la misma jornada con sus respectivos equipos de los New York Knicks y los Denver Nuggets.



Willy completó una buena labor de equipo y volvió a tener protagonismo en el juego interior, pero no pudo evitar la derrota a domicilio de los Knicks por 116-105 ante los Oklahoma Thunder, que también le dieron minutos como reserva al escolta-alero novato Álex Abrines.



El mayor de los hermanos Hernangómez jugó 32 minutos y aportó ocho puntos al anotar 3 de 6 tiros de campo, e acertó los dos lanzamientos que ejecutó desde la línea de personal. Willy capturó 10 rebotes, incluidos siete defensivos, que lo dejaron como el líder del equipo en esa faceta del juego, al igual que con los tres tapones que puso. Además dio una asistencia, recuperó dos balones, perdió uno y cometió tres faltas personales.



La cara de la moneda en el partido la vivió Abrines que en los 16 minutos que disputó como reserva logró cinco puntos al encestar 2 de 5 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos y capturó un rebote. Abrines se convirtió junto con el base Ricky Rubio en los dos únicos jugadores españoles que disfrutaron del triunfo en esta jornada. Rubio lo hizo también a costa del equipo del novato Juancho, después de que los Minnesota Timberwolves se impusieran como visitantes (99-112) a los Nuggets.



Ni el equipo ni Juancho estuvieron inspirados y al final fueron superados por unos Timberwolves que tuvieron como gran estrella al alero canadiense Andrew Wiggins que anotó 40 puntos. El menor de los hermanos Hernangómez, que ante los Warriors logró mejores marcas de 27 puntos y seis triples, apenas anotó tres tantos ante los Timberwolves.





Juancho siguió de titular y jugó 33 minutos en los que acertó 1 de 6 tiros de campo (un triple de cinco intentos); capturó un rebote defensivo, dio tres asistencias, recuperó un balón, perdió otro y cometió tres faltas personales. Rubio, por su parte, no brilló tampoco en el juego individual, pero ayudó en la labor de equipo a conseguir la victoria tras aportar seis puntos en los 34 minutos que disputó con los Timberwolves. El jugador de El Masnou anotó 1 de 5 tiros de campo, falló los cuatro que hizo desde fuera del perímetro, y acertó 4 de 4 desde la línea de personal.El base internacional español tampoco brilló en la dirección del juego al dar cinco asistencias, 11 menos que en el partido anterior, capturó tres rebotes -dos defensivos-, recuperó tres balones, perdió cuatro y cometió dos faltas personales. Mientras que otro base internacional,, se mantuvo como reserva de los, que perdieron a domicilio por 116-108 ante losRodríguez consiguió ocho puntos, repartió cinco asistencias y capturó cuatro rebotes (todos defensivos) en los 20 minutos que estuvo en la pista. Además anotó 3 de 7 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y no fue a la línea de personal; perdió dos balones y cometió una falta personal.