Marc Gasol se vuelve viral por ir al All-Star en un coche eléctrico

La NBA celebra este fin de semana el famoso All Star, donde se dan cita los mejores jugadores de la liga de baloncesto estadounidense. En este espectáculo deportivo participará el español Marc Gasol, jugador de los Memphis Grizzlies, y el cual decidió viajar hasta Nueva Orleans en un coche eléctrico, tal y como mostró en Twitter.



Viajar en avión hubiera sido lo habitual, dada la distancia entre Memphis y Nueva Orleans, de 634 kilómetros, pero el español optó por una manera más ecológica de recorrer esa distancia.



A través de su cuenta oficial de Twitter, Gasol colgó una imagen del salpicadero de su coche y en el que se podía apreciar la ruta del GPS que seguía para llegar a la 'ciudad del creciente' junto a un breve comentario, el cual decía: "De camino a Nueva Orleans. Sin necesidad de gasolina".





Headed to New Orleans, no gas needed. ???????? pic.twitter.com/2OV0TeKswk