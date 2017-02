El mensaje que lanzó Cuban a Trump con su camiseta

El propietario de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, usó una camiseta con el número 46 en el inicio de las actividades del Partido de las Estrellas, la noche del viernes, aparentemente como respuesta al comentario por Twitter del presidente Donald Trump de que Cuban "no es lo suficientemente inteligente para postularse a la presidencia".

El número 46 en la camiseta de Cuban puede representar el número del siguiente presidente de Estados Unidos, en aparente respuesta a Trump, quien es el mandatario número 45.

Trump, escribió por Twitter el pasado 12 de febrero que "Conozco bien a Mark Cuban, él me apoyó mucho pero no me interesó responder a todas sus llamadas. Él no es lo suficientemente inteligente como para postularse para presidente!".

Esta noche Cuban no quiso entrar en polémica y no dio una respuesta concreta cuando se le cuestionó sobre el motivo del número de su camiseta, sólo dijo que "no pude conseguir el número 23. Este es dos veces 23".

Jugando para el equipo del Oeste, Cuban terminó sin anotación, capturó un rebote en 11 minutos en la derrota de 57-90, ante el Este.

Cuban ha criticado con dureza a Trump. El viernes publicó en Twitter seis textos criticando la política y el carácter del presidente.

El propietario de los Mavericks, al igual que el entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich; del de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, y del de los Pistons de Detroit, Stan Van Gundy, han criticado a Trump antes y después de las elecciones.

Esta tarde Cuban escribió que "Los problemas clave de Trump son: no tiene autoconciencia, ni conciencia de la situación, no puede admitir errores, no tiene habilidades de liderazgo, no se puede mantener centrado" y "no maneja habilidades, no lee, no utiliza tecnología y no hace ningún esfuerzo para aprender, sólo consume medios analógicos".

Agregó que "para él la gente es fungible. No le importa quién se queda ni quién se va".