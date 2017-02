Porzingis, campeón del concurso de habilidades del All-Star

El All-Star 2017 de la NBA tiene este año un poco de Sevilla. El ex del CB Sevilla (Actual Real Betis Energía Plus) Kristaps Porzingis se hizo la madrugada del sábado con el concurso de habilidades. Con sus 2,21 cm de altura, el letón se convirtió en el primer jugador de los New York Knicks en ganar este trofeo y en el segundo europeo que lo consigue, tras Tony Parker en 2012. Esto es sólo una muestra de la mejoría del ala-pívot desde su llegada a la 'gran manzana'.





Porzingis no fue el único que representó al equipo sevillano en el All-Star. Willy Hernangómez jugó el Rising Star, partido que enfrenta a un equipo con jugadores estadounidenses contra otro formado por jugadores del resto del mundo.



Willy no fue el único español en el 'World team', el ex del F.C. Barcelona Álex Abrines también participó.



Al final, el equipo del resto del mundo venció 150-141 al equipo de americanos. Willy anotó 2 puntos y cogió 6 rebotes en 15 minutos, mientras que Porzingis hizo 24 puntos y capturó 10 rebotes.