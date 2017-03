La NBA estudia cambios para el Partido de las Estrellas de 2018

El comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió que el pasado Partido de las Estrellas en Nueva Orleans no fue el mejor y espera hacer cambios para el 2018, como introducir un tiro de cuatro puntos y que sean los capitanes de los equipos los que elijan a los titulares.

El base Chris Paul, de Los Ángeles Clippers, y actual presidente del sindicato de jugadores, al concluir el partido habló con Silver y valoraron los posibles cambios que se deberían hacer después de que el equipo de la Conferencia Oeste ganara 192-182 al del Este.

"Chris me dijo que se necesitaba corregir lo ocurrido. Se ha creado la percepción, con fundamento, entre los aficionados que tanto los gerentes generales como los entrenadores les han dicho a los jugadores que se olviden de competir y simplemente lo pasen bien", afirmó Silver.

El comisionado de la NBA adelantó que ya había algunas ideas como la de permitir que sean los capitanes de los equipos los que elijan a los titulares y no por el resultado de las votaciones de los aficionados o establecer un tiro de cuatro puntos.

"Debemos reconocer que el Partido de las Estrellas siempre ha tenido la misión de ser algo agradable y divertido para los jugadores y aunque el tiro de 4 puntos no está permitido en la NBA en este caso concreto podría tener cabida", agregó Silver.

"También se podría establecer un tiro desde la mitad del campo en el último minuto con valor de 10 puntos. No sé. Puede que estas sean ideas locas", señaló el comisionado.

Silver reconoció que Ciudad de México es una sede que la NBA estudia, pues existe la posibilidad de que cuente con una franquicia, pero que esto no ocurrirá pronto pese a que ya se han disputado en el país vecino 24 partidos desde 1992.

Igualmente cuestionó que un equipo pueda pagar al alero LeBron James 80 millones de dólares una temporada de los 100 que hay establecidos en el tope salarial.

"No digo que James no se merezca ese dinero o más, lo que considero es que si las reglas lo permitiesen, no sería muy justo para el resto de los compañeros del equipo y podría afectar la moral y la dinámica de del juego de conjunto", reiteró Silver, que dijo sentirse "satisfecho" por el momento que vive la NBA.