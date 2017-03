Marc Gasol: "En playoffs lo que importa es jugar como equipo, no la posición"

El pívot español Marc Gasol cada día va a más en su juego tanto individual como de equipo y aunque a su paso por Houston le supuso al equipo de los Grizzlies de Memphis perder el segundo partido consecutivo para nada rebajó la seguridad que tiene de estar de nuevo en los playoffs y ser competitivos.

"Cierto que no hemos jugado nuestro mejor baloncesto en los dos últimos partidos pero hay que tener en cuenta que frente a los Rockets nos enfrentamos a un gran equipo que es capaz de inspirarse en los triples y si no eres disciplinado durante los 48 minutos, simplemente te matan", declaró a EFE Gasol en su valoración de como siente a los Grizzlies de cara a los playoffs.

En este sentido, el mediano de los hermanos Gasol, que de nuevo esta temporada llegó al Partido de las Estrellas, dijo que los Rockets son siempre un equipo referencia a la hora de demostrar que pueden competir con cualquier rival de calidad en la fase final.

"Siempre hemos competido bien contra equipos como los Rockets, hemos ganado dos de los cuatro partidos disputados en lo que va de temporada por lo que nos da toda la confianza. Podemos enfrentarnos a ellos en cualquier momento y ganarlos", subrayó.

Gasol es consciente que los Rockets pueden ser sus rivales en los playoffs si ambos mantienen las posiciones actuales como terceros y sextos, respectivamente, en la Conferencia Oeste.

Pero Gasol, que lleva promedios de 20,5 puntos y 6,2 rebotes, no tiene ninguna duda de que el equipo puede mejorar su actual posición y subir algunos lugares.

"Por supuesto que es mejorable la posición actual", respondió con seguridad Gasol. "Estamos cuatro equipos pegados como son Utah, Clippers, Oklahoma City y nosotros, todos a una o dos victorias, y tenemos confianza que podemos escalar posiciones".

Sin embargo, el jugador de Sant Boi de 32 años, nueve como profesional de la NBA, admitió que es algo que no le quita el sueño ni es importante.

"Lo que verdaderamente es importante para mí son las sensaciones que tengamos como equipo cuando lleguen los playoffs", analizó Gasol. "Tenemos confianza que podemos seguir escalando posiciones. Pero que para mí no es lo más importante, para mí lo más importante son las sensaciones con las que lleguemos a ese momento de la fase final como equipo".

Gasol recordó que la experiencia le ha demostrado que la consistencia es la clave para mantenerse en la lucha dentro de la fase final o irse en la primera ronda.

"La consistencia que tengamos será clave, luego ya no es importante el rival que te pueda tocar en los playoffs", subrayó el líder indiscutible de los Grizzlies. De ahí la importancia que su condición física sea la mejor de cara a la fase final.

"Me encuentro bien para estar ya a esta altura de la temporada, me encuentro bien", reiteró el mediano de los hermanos Gasol.

"Trabajo muy bien, con ganas de pegarle el último sprint a la fase final de la temporada, sobre todo más en cosas fuera de la pista para rendir aun mejor".

Por ejemplo perfeccionar los tiros de personal por si al equipo le toca utilizar la siempre polémica regla de permitir que le hagan faltas intencionales a un jugador que no es bueno a la hora de tirar desde la línea de personal.

"No soy partidario de hacer las faltas intencionales a un jugador que no va bien desde la línea de personal, pero bueno a veces es la manera que se tiene de jugar, se cree en ello, se hace y no hay problema porque está permitido", argumento Gasol. "En realidad lo que consigues es parar el partido y eso te ayuda a superar la impotencia que se siente en determinados momentos", agregó.