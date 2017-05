Pau Gasol: "Manu, a su edad, mostró un liderazgo digno de disfrutar"

El pívot español Pau Gasol se mostró feliz de haber logrado con los San Antonio Spurs la victoria (110-107) en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste ante los Houston Rockets y dijo que el liderazgo mostrado por el veterano pívot argentino Manu Ginóbil había sido decisivo.

"Verlo a su edad jugar como lo hizo cuando más lo necesitaba el equipo con las bajas que teníamos es algo digno de disfrutar y de tener la suerte de vivirlo como compañero", declaró Gasol al concluir el partido que se tuvo que decidir en la prórroga. "Cualquiera de los dos equipos pudo ganar, por suerte los puntos claves cayeron de nuestro lado".

Gasol que jugó 20 minutos y aportó cuatro puntos, cinco rebotes y dos asistencias, dijo que no sólo Ginóbili sino otros compañeros como Dennay Green y Jonathon Simmons habían conseguido canastas decisivas. "Hemos tenido que luchar contra un gran equipo que mostrado de nuevo velocidad y facilidad encestadora, pero con Green, Simmons y Patty Mills, que también jugó un gran partido logramos una victoria fundamental como siempre es la del quinto partido de una serie cuando está empatada a 2-2", valoró Gasol. "Además lo hicimos a pesar de la ausencia de Kawhi Leonard que nuestro gran líder".

A pesar de tener de nuevo la ventaja de 3-2, Gasol reconoció que iban con menos presión a Houston que de estar abajo 2-3, pero que para superar la eliminatoria faltaba todavía conseguir una victoria más y esa no sería nada fácil de lograr en el sexto encuentro. "Tenemos la oportunidad de acabar la serie, pero antes que nada debemos conocer cual es el estado físico de Leonard y si realmente puede jugar en el sexto partido", destacó Gasol. "Si se ha retirado antes que concluyese el tiempo reglamentario es porque no podía seguir en el campo".

El mayor de los hermanos Gasol reitero que sobre todo al sexto partido tendrían que llegar con la mentalidad de "urgencia" de no haber un mañana si no se conseguía la victoria y de esta manera el equipo estaría más concentrado a la hora de luchar por conseguir la victoria. "Tenemos que establecer el ritmo del juego desde el inicio, no permitir que ellos hagan sus tiros desde fuera del perímetro con facilidad y sobre todo defender el uno contra uno sin hacer ninguna concesión", subrayó Gasol.

De nuevo, Gasol dijo que al margen de los puntos decisivos que consiguió el equipo la clave de la victoria en el quinto estuvo en la manera como se jugó defensa, especialmente en la recta final al controlar la inspiración encestadora del escolta James Harden. "Lo que hizo Ginóbili en el marcaje de la última jugada fue algo extraordinario y lo que nos permitió conseguir la victoria", subrayó Gasol. "A pesar que no pudimos tener a muchos compañeros en el campo, los que salieron dieron el máximo de esfuerzo y eso es lo que al final tiene valor y cuenta".

Gasol dijo que para nada le molestó que jugase sólo 20 minutos y el entrenador Gregg Popovich le diese la oportunidad de salir a Simmons, que respondió de manera positiva con varias canastas consecutivas que ayudaron a el equipo se mantuviese al frente al concluir la primera parte.

"Todo el equipo respondió y aquí de lo que se trata es que al final se logre la victoria, la que necesitábamos conseguir en un quinto partido que siempre es fundamental y que por suerte lo pusimos de nuestro lado", reiteró Gasol. "El equipo mostró carácter y respondió cuando más se necesitaba que nos levantásemos como conjunto", agregó el pívot internacional español.