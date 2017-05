Pau Gasol: "Llegué a San Antonio para luchar por el título y estoy feliz"

El veterano pívot español Pau Gasol vio cumplido otro sueño y objetivo como profesional de volver de nuevo a unas finales de la Conferencia Oeste, algo que no hacía en siete años, y que logró hoy con los San Antonio Spurs tras vencer su equipo por paliza de 75-114 a los Houston Rockets en el sexto partido de las eliminatoria de semifinales.

"Bueno para eso vine acá, a San Antonio, para poder ayudar a este equipo a este punto y tener la oportunidad de luchar por el anillo", declaró Gasol al concluir el partido en el que fue decisivo como titular en el juego interior al conseguir un doble-doble de 10 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias y tres tapones.

Ahora el gran reto para Gasol y los Spurs es enfrentar a los Golden State Warriors, rivales en las finales, que barrieron por 4-0 las dos series que han disputado ante los Portland Trail Blazers y los Utah Jazz

"Ya estamos en las finales de conferencia contra el mejor equipo de la temporada regular. Un equipo muy peligroso, como sabemos, con grandes jugadores", valoró Gasol, que disputó 30 minutos en el sexto partido de la eliminatoria ante los Rockets que ganaron por 4-2 al mejor de siete. "Esperemos estar listos para el reto, porque es un reto el que tenemos por delante".

Gasol es consciente que, a diferencia de lo que sucedió con los Rockets, ellos no tendrán la ventaja de campo y por lo tanto será otro factor a tener en cuenta. "Ahora no tenemos el factor cancha a favor y empezamos bastantes rápidos, así que tenemos que prepararnos mental y físicamente lo antes posible para que no permita recuperarnos de esta serie", subrayó el mayor de los hermanos Gasol, que va a disputar las cuartas finales de conferencia como profesional después de haber ganado las tres que disputó con Los Angeles Lakers y ganar dos títulos de liga.

En cuanto al triunfo conseguido por los Spurs en el sexto partido a pesar de las ausencias del base francés Tony Parker y el alero Kawhi Leonard, Gasol reconoció que había sido muy especial e importante para el equipo. "La clave fue trabajo y esfuerzo colectivo, creyendo siempre en nuestras posibilidades, aunque no tuviésemos a nuestro máximo anotador y base titular, no olvidemos que Tony (Parker), también se lesionó en esta serie al principio y bueno un poco habla del carácter de este equipo de la calidad, profundidad que tenemos y de la buena química también", subrayó Gasol.

El jugador de Sant Boi admitió también que la excelente labor de su compañero el ala-pívot LaMarcus Aldridge hizo la diferencia a favor de los Spurs. "Sí, hoy hizo un partidazo, sin duda", destacó Gasol. "Pero todo el equipo aportó un trabajo excelente en reconocer nuestra ventaja interior, paciencia, y castigándoles, siempre, siendo prácticamente la primera vez que hemos hecho de forma regular, continúa".

Pero lo aportado por Aldridge que fue el máximo encestador será de gran ventaja no sólo para el jugador sino para todo el equipo que lo necesita como hombre clave. "Todo salió muy bien, muy contento por él, un partido muy completo, donde se ha encontrado súper cómodo y eso le dará confianza de cara a la siguiente serie", señaló el pívot internacional español que lleva 15 temporadas en la NBA.

También su aportación individual fue decisiva e importante en la victoria de los Spurs, que se sorprendieron ellos mismos por la labor realizada como equipo en el juego interior. "Creo que si, hemos tenido más paciencia en ataque, hemos reconocido las ventaja que dentro de la pintura contra sus pequeños, entonces el juego pues ha pasado mucho más por el interior, que no suele suceder en nuestro equipo, y bueno, creo que hemos tenido muy buenas posesiones y además hemos hecho un buen trabajo defensivo", valoró Gasol.

Sin embargó el jugador de Sant Boi reiteró que la consistencia en el juego ofensivo fue la clave que les ayudó a tener el control en el resto de las facetas del juego. "La clave ha estado que nuestro ataque nos ha servido para parar un poco su ofensiva, su juego de transición y para que nuestra defensa estuviese más preparada en esos contraataques de Houston", analizó Gasol. "Esta victoria especial de cualquier forma, simplemente el que lo hayamos hecho sin nuestro máximo anotador, y mejor jugador del equipo demuestra la profundidad y calidad que tenemos como conjunto".

Mientras que Gasol también admitió que los Spurs no hicieron nada especial que no hubiesen aplicado en los partidos anteriores a la hora de defender al escolta estrella de los Rockets, James Harden, que fue el gran derrotado del partido junto a su equipo. "Creo que a esta altura de la serie, con la responsabilidad que ha llevado, las piernas no las tenía, pero nosotros hemos jugado con disciplina, agresividad, pero a él se lo notaba que le faltaba la chispa, en ataque, y esa explosividad, con la que juega normalmente", analizó el pívot internacional español.

Enfrentarse al ataque demoledor de los Rockets con los triples, muy similar al que utilizan los Warriors, fue valorado por Gasol como un elemento a tener en cuenta, pero que no será la referencia única cuando se enfrenten a los Warriors. "Es un estilo parecido no es lo mismo, aunque tiren muchos triples. Hay jugadores y dinámicas un poco distintas, pero sin duda es un juego más similar en cuanto a la rapidez, tiro exterior, talento ofensivo, y también al tamaño de sus jugadores, muchas veces juegan con quintetos más bajos y haber si podemos seguir aprovechando nuestra envergadura para hacerles daño también", admitió el mayor de los hermanos Gasol.

Sobre si el haber competido más tiempo en la serie de semifinales que lo han hecho los Warriors les puede favorecer por estar más rodados, Gasol no piensa que eso al final vaya a ser un factor que les beneficie. "Bueno al final puede ser una cierta ventaja, en cuanto al rodaje y ritmo en el primer partido, pero una vez que haya pasado, que será el domingo cuando juguemos el primero de la serie, el equipo que ha descansado vuelve a entrar en ritmo, y tú llevas la cargas de encuentros de más que has disputado que ellos no las tienen", recordó Gasol.

En este sentido, el pívot internacional español, insistió que en realidad el estar más rodados no tal ventaja como en principio parece. "Entonces, ahí, la ventaja no es ventaja, porque además es un equipo que tiene mucho talento, muchas armas ofensivas, y están defendiendo muy bien", argumentó Gasol. "Veremos a ver que pasa, pero afrontaremos el reto con la máxima ambición posible, preparándonos lo mejor que podamos contra un equipo que es complicado de enfrentar, pero creyendo en nuestro juego y haciéndoles daño".