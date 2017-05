C.B. Morón, aferrado al sueño de oro

El Aceitunas Fragata Morón dispone del factor cancha para doblegar este fin de semana al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y pasar a la gran final por el ascenso a LEB Oro.

El primer partido se jugará esta noche (Pabellón Alameda, 21:00 h), mientras que el segundo se disputará ya el domingo (17:45). Los de la Ciudad del Gallo vienen de empatar a uno la eliminatoria en el Pabellón Pisuerga, donde ganaron el primer choque (63-66) y perdieron el segundo (76-73), con un triple en el último segundo y desde su campo del base norteamericano Wade-Chatman. Esta semifinal, que caerá del lado del equipo que primero logre tres victorias, aterriza ahora en una de las canchas más animadas de la LEB Plata, donde el conjunto local siempre juega con el apoyo directo de cientos de aficionados dispuestos a llevar en volandas a los suyos.

Rafa Rufián, entrenador del Aceitunas Fragata Morón y que en su etapa de jugador militó durante seis temporadas en el equipo moronense, asegura que ya han conseguido el objetivo principal de la temporada al acceder a los ´play off´ de ascenso, pero que ahora, y tras ganar anteriormente en cuartos al conjunto gallego del Xuven Cambados (3-1 en el global), no pueden renunciar a ninguna otra cosa más importante. "No tenemos una presión desmedida por alcanzar la LEB Oro, aunque después de lo conseguido somos ambiciosos y pelearemos por plantarnos en la gran final. El apoyo de nuestros aficionados será vital, nunca nos fallan y son nuestro sexto jugador", afirmó el técnico. Para Pepe Reina, director general del C.B. Morón y máximo responsable de la confección de la plantilla, hay que saber disfrutar el momento dándole la verdadera dimensión que tiene al logro deportivo que protagonizan. "Queremos ganar y vamos a por todas. Lo que sí puedo asegurar es que el C.B. Morón jugará en LEB Oro la próxima temporada si conseguimos subir por nuestros méritos deportivos, porque tenemos a todo el pueblo detrás y es una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar", puntualizó Reina.