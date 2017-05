Pau Gasol y Spurs admiten que ganar el tercer partido será decisivo

El ambiente que se respira dentro de los Spurs de San Antonio es de urgencia, como quedó demostrado en la vuelta al trabajo para el primer entrenamiento de cara al tercer partido de las finales de la Conferencia Oeste que van a disputar el sábado ante los Warriors de Golden State.

Los Spurs están abajo 0-2 en la eliminatoria al mejor de siete y son conscientes desde el pívot español Pau Gasol hasta el veterano escolta argentino, grandes conocedores de lo que sucede en la competición de los playoffs, que otra derrota en el tercer partido seria muy difícil de poder remontar. Ningún equipo se ha recuperado de una desventaja 0-3 en estas instancias de la temporada en la historia de la NBA.

De ahí, que no hay mañana para los Spurs con el tercer partido, que lo único que les vale es conseguir la victoria cuando salten a la pista del AT&T Center de San Antonio. Gasol reconoce que dentro del equipo hay preocupación y urgencia, en el sentido que están ante el partido que deben ganar sin excusas de cara a tener opciones de seguir en la competición. Las bajas importantes, la segura del base francés Tony Parker, y la posible del alero estrella Kawhi Leonard, que no entrenó, no debe ser motivo de generar mayor presión sobre los jugadores de los Spurs sino de ser conscientes que tienen que luchar con los que están disponibles.

"Estamos en una posición desesperada", admitió Gasol al concluir el entrenamiento. "Tenemos que salir conscientes que necesitamos ganar el partido porque no hay espacio para otra cosa. Hay que ganar como sea". El jugador de Sant Boi, que no quiso entrar en la polémica generada con la lesión de Leonard por parte del pívot georgiano Zaza Pachulia, si valoro la manera como habían perdido el primer partido (113-111) y luego el segundo por 136-100. En ambos casos, Gasol reconoció que el equipo al final no hizo bien las cosas, especialmente en el primero cuando tuvieron todas las oportunidades para ganarlo, aunque reconoció que los Warriors son un equipo muy difícil y complicado.

"Tienes que ser el agresor", subrayó Gasol. "Tienes que salir con todo. Y no sólo salir así, sino mantenerte durante los 48 minutos. Si dejas que ellos se sientan cómodos, que anoten cuatro o cinco triples en fila, entonces sí que estarás en un problema grande porque no te dan tregua". La incógnita de lo que va a pasar con Leonard, el jugador franquicia del equipo, que ya se perdió el segundo partido con un esguince en el tobillo izquierdo, es algo que también preocupa dentro del equipo. Leonard estuvo este jueves en las instalaciones de los Spurs, pero no participó de la práctica durante la porción abierta en la prensa.

"Se vio tranquilo, tampoco es que participó mucho", comentó el mayor de los hermanos Gasol. "Lo importante es que esté preparado para el sábado y que pueda jugar, que pueda ayudarnos. Es nuestro mejor jugador y esperamos que esté contra este rival tan complicado". Mientras que el escolta Danny Green rechazó que el equipo entró al segundo juego derrotado de antemano, por la ausencia de Leonard. "Simplemente, nos dominaron desde el principio", señaló. "Tal vez aún estábamos digiriendo la derrota (domingo). Muy dolorosa porque sabemos que teníamos todo para ganar. Estuvimos arriba por 25 puntos y no supimos cerrar el partido, al margen de los que jugamos".

Green y Ginóbili recordaron que cuando llega la competición de los playoffs todo el mundo tiene que estar al máximo tanto en el apartado físico como mental de cara a recuperarse de derrotas como las sufridas ante los Warriors. La clave de cara al tercer partido para jugadores como Gasol, Green y Ginóbili es salir al campo con la mentalidad ganadora, sin pensar en lo que pasó anteriormente. Los Spurs no entrenarán el viernes. Sólo recibirán prensa en su cuartel general, para comentar los últimos detalles previos al que consideran puede ser el partido que cambie el rumbo de la serie a su favor.

"Es un partido de vida o muerte para seguir nuestra fase final", subrayó Gasol. "El equipo entiende la situación. Sabemos que estamos abajo 2-0 y estamos conscientes de que empataremos la eliminatoria si ganamos estos dos partidos en casa. Esa es la mentalidad". El jugador de Sant Boi recordó que ya pudieron conseguir empatar a 2-2 la eliminatoria ante los Rockets de Houston después de haber perdido el primer partido en su campo. "Lo podemos lograr de nuevo y si llegamos a un quinto partido con la eliminatoria empatada, aunque ellos tengan la ventaja de campo y sean un equipo muy difícil, todo puede suceder", adelantó Gasol.