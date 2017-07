Kevin Durant, nombrado MVP de las Finales de la NBA.

El alero de Golden State Warriors Kevin Durant fue elegido como el 'Jugador Más Valioso' de las Finales de la NBA, un premio que refrenda su decisión de marcharse a la franquicia californiana el pasado verano dejando a Oklahoma City Thunder.

Durante no sólo ha conseguido su objetivo de ganar por fin su primer anillo si no que ha sido nombrado 'MVP' de las Finales de forma unánime, liderando a su equipo en la victoria por 4-1 sobre los Cleveland Cavaliers.

Durant promedió 35.2 puntos, 8.4 rebotes y 5.4 asistencias en los cinco encuentros disputados para formar un dúo temible con Stephen Curry y superar al alero de los 'Cavs' LeBron James, su verdugo en 2012 coincidiendo con el periplo del 'Rey' en Miami Heat.

El alero anotó 30 puntos o más en los cinco partidos de la serie, con lo que se unió a Elgin Baylor (7 partidos en 1962), Rick Barry (6 en 1967), Michael Jordan (6 en 1996) y Shaquille O'Neal (6 en 2000) como los únicos jugadores que han anotado al menos esa cifra en todos los partidos de una Final de al menos cinco partidos.

"Es la única persona de la que he estado pendiente desde 2012. Sabía que iba a ser una batalla y sólo he intentado desafiarle... no puedes pararle, pero hemos peleado. Le he dicho que ahora estamos empatados y que volveríamos a intentarlo de nuevo, pero ahora quiero celebrar este título", confesó Durant ante los medios.