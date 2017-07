José Miguel Prieto: "El CB Sevilla Femenino es un proyecto para la ciudad"

"No es lógico que de Madrid para abajo no haya ningún equipo en las dos primeras categorías del baloncesto femenino y luego Andalucía sea, junto a Cataluña, la que más licencias tiene. Los del norte tienen el apoyo de las instituciones, pero nosotros algo estamos haciendo mal". José Miguel Prieto, ex capitán del Sevilla y gerente y uno de los impulsores del novedoso Club Baloncesto Sevilla, hacía esta reflexión a pocos días de saber si este ambicioso proyecto coge impulso desde la LF2 o deberá empezar a ganarse la élite desde Primera Nacional. Una ambición que no tiene marcha atrás y que quiere dar a Sevilla "el lugar que le corresponde".

- ¿De dónde parte la idea de crear un club femenino de este nivel?

- Parte de la necesidad que hay de que la ciudad tenga un equipo en el lugar que se merece. Durante muchos años ha habido muchas deportistas que no han tenido la posibilidad de dar el salto en las etapas finales de formación para poder competir a un alto nivel. Y eso también se ha visto en el baloncesto. Que haya diez sevillanas compitiendo en diferentes clubes de España y más de 40 andaluzas es un ejemplo de esto. Hay calidad, pero faltaba ese último paso.

- Y ¿cómo empieza a gestarse hasta llegar aquí?

-Se inició hace dos años a partir de pequeñas reuniones entre Juan Carlos Ríos, Rosana Martínez y yo. Empezamos y poco a poco se fueron uniendo Chus Otero, Isa Sánchez, José Alberto Pesquera con sus ideas... y un grupo de gente que cada uno ha ido aportando cosas para alcanzar lo que queremos, formar un club valioso y que admita a todos.

- Una vez dado el paso adelante. ¿Han encontrado los apoyos que esperaban?

- Hemos encontrado el apoyo de todos. El delegado de Deportes y su equipo de trabajo nos lo están poniendo fácil, la Junta, con María José Rienda, también está ayudándonos; la Diputación... Sabemos que es difícil que esto lo saquemos adelante si no lo apoyamos todos. Y es el momento de que la ciudad se comprometa. Éste es un proyecto de Sevilla, que ahora llevamos nosotros, pero en el que dentro de unos años otros nos sustituirán y tirarán del carro, pero que ya pertenecerá a la ciudad.

- Y lo más importante, el respaldo económico...

- A través del patrocinio, hay gente que está apostando por nosotros y que se está sumando. Nuestra idea es lograr el mayor número de apoyos posible para no ser dependientes de nadie.

- Desde fuera parece complicado sacar adelante un proyecto cuando en Sevilla el deporte de élite femenino apenas ha tenido continuidad.

- Está claro que existe una desigualdad y esa sólo puede salvarse si las instituciones dotan a los clubes femeninos de las mismas posibilidades que a los chicos. Si no, nuestras chicas no pueden evolucionar para poder competir en la élite. Es difícil para una niña competir si no tiene un club donde hacerlo y con 15 años, si quiere crecer, se tiene que marchar. Creemos que estamos en el momento ideal para poner un equipo en categoría máxima, es una necesidad social que debe estar cubierta y Sevilla se tiene que volcar. La ciudad está preparada y es el lugar y el momento adecuados para hacerlo. Andalucía se merece tener varios equipos en Liga Femenina 2 y al menos uno en la máxima categoría y tenemos que ponérnoslo como objetivo.

- ¿Hay ya equipo para empezar a luchar por ese sueño?

- A partir de que formamos el proyecto hablamos con muchas jugadoras, sobre todo, sevillanas y andaluzas. Algunas están comprometidas con otros clubes, pero vamos a tener gente sevillana, andaluza, chicas muy jovencitas... Tenemos una base y mucha ilusión por el equipo que se va a hacer. El equipo también depende de si jugamos en LF2 o si empezamos en 1ª, algo que sabremos en unos días.

- ¿Tendrán solvencia en caso de que haya plaza en la LF2?

- Tenemos lo avales, pero precisamos de un patrocinador grande y si no lo encontramos, porque no nos den la plaza, nuestro objetivo es ascender este año. En medio mes tendremos respuestas de patrocinadores y antes sabremos en qué Liga jugamos.

- La otra duda era dónde jugarán. ¿Se ha decidido?

- Si jugamos en la LF2 lo haremos en San Pablo. Si no, en un pabellón donde podamos sentir el calor del público y que las chicas se sientan arropadas. San Pablo tal vez sea grande, pero los mejores clubes de la ciudad deben jugar en el mejor escenario posible. Ya buscaremos las soluciones para involucrar a todo el mundo y que acudan.

- El técnico será Julián Jimenez, un desconocido para los que no están muy metidos en este mundo, ¿qué puede decir de él?

- Buscamos un perfil joven, sevillano y con ilusión. Entrevistamos a cinco o seis y creímos que Julián era el propicio. Ha llevado categorías superiores, ha entrenado en el Cajasol, Dos Hermanas, Náutico, Federación Sevillana, Andaluza... Lleva en esto más de 15 años y tiene experiencia con las chicas. Vamos a dotarle de un cuerpo técnico bueno y joven para que el proyecto se mantenga en el tiempo.