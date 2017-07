La Selección no duda: van a por el oro

Varios componentes de la Selección española de Baloncesto, atendieron en la tarde del viernes a los medios en la presentación de la Selección española que participará en el Eurobasket 2017 (del 31 de agosto al 17 de septiembre) el cual se disputará en Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía.

El pívot Pau Gasol, que recientemente renovó su contrato con los 'Spurs', dijo que "España tiene calidad para optar al campeonato". "El objetivo es empezar a trabajar y prepararnos como cada año y que el campeonato te lleve donde te mereces. Tenemos ambición y calidad suficiente como para avanzar y poder optar al campeonato", aseguró en el acto de presentación el dos veces campeón de la NBA.

Su hermano, Marc Gasol, afirmó que es "obsesivo" con la "mejora" y declaró que se ha preparado a conciencia para disputar el próximo torneo continental. Después de dos años sin jugar un gran campeonato con la selección española, Marc Gasol ha vuelto para ponerse a las órdenes de Sergio Scariolo e intentar que España consiga revalidar su título europeo: "Tuve una lesión difícil en jugadores de mi posición (el año pasado se rompió un tendón de Aquiles) y de mi tamaño que te puede apartar del baloncesto. Me hizo parar un poco y disfruté un poco más del día a día. Ahora, lo que venga, vendrá", comentó.

El base Ricky Rubio aseguró que en el próximo Eurobasket se verá a un gran Ricky: "Estoy en un momento de confianza muy bueno, sin duda que se podrá ver a un gran Ricky en el Europeo. Físicamente llego muy bien y he tenido un verano muy productivo en cuanto a poder entrenar", destacó. Rubio, que jugará en los Jazz de Utah tras ser traspasado el pasado 30 de junio por los Timberwolves de Minnesota, reconoce que eso le da tranquilidad para afrontar el campeonato: "Tener el futuro asegurado tranquiliza mucho más y permite centrarte en lo que estás haciendo ahora".

Quien no irá por ese motivo sera Nikola Mirotic. Sergio Llull, habló de su decisión de no acudir al Eurobasket porque "se está jugando su futuro", ya que aún no tiene contrato con ningún equipo. El jugador del Real Madrid se mostró comprensivo con su compañero, que este jueves anunció su decisión de no acudir a la llamada de Scariolo. Mirotic afirmó que tiene que resolver su futuro en la NBA y dejó claro que prefiere apartarse para que otro jugador "disfrute de la selección desde el principio".

"Es normal, entendemos su decisión. Se está jugando su futuro baloncestístico, está sin contrato y es una situación que trastoca un poco los planes iniciales, pero creo que podemos suplirle perfectamente".

Por último, Juan Carlos Navarro, capitán de la selección española de baloncesto, podría disputar su último gran campeonato con España. El jugador que más partidos ha disputado con la selección habló sobre su papel en un equipo que aspira a revalidar la medalla de oro. "El entrenador quiere que esté aquí y yo quiero estar aquí. Soy un jugador experto que está preparado para cualquier cosa. Cuando la cosa se ponga difícil, estaré listo y sin duda no soy aquel Navarro que jugaba 30 minutos. Eso ya lo sabe todo el mundo. En la medida que pueda, intentaré ayudar", dijo.

Navarro declaró que el principal objetivo de España será " intentar ganar el torneo" y declaró que irán a jugar cada partido con la máxima ilusión y hambre, como si fuera el primer día en el que jugaron juntos: "Es ley de vida. Ha habido una generación muy buena que será difícil de repetir para los que vienen de abajo, que también nos ayudan un montón. Hay alguna ausencia y aún así el equipo se va formando siempre y va bien".