Willy: "Lo mejor del juego interior de la selección es la polivalencia"

Willy Hernangómez, pívot de los New York Knicks en la NBA y de la selección, apuntó a "la polivalencia del juego interior del equipo" como uno de los puntos fuertes del juego español de cara al campeonato de Europa.

"Somos muy grandes y ocupamos mucho espacio, pero si algo bueno tenemos en el juego interior de la selección es que somos muy polivalentes, Marc (Gasol) puede jugar por fuera, mi hermano (Juancho) también", dijo Willy.

"He trabajado para abrirme y poder pasar o tener opción de tiro cada vez que Pau (Gasol) quiera jugar por dentro. Creo que llevamos tiempo jugando juntos Pau y yo y también sabemos mirarnos. Va a ser muy divertido vernos a los Gasol y los Hernangómez jugar por dentro juntos y sobre todo lo que queremos es ayudar para ganar partidos", añadió el madrileño.

Tras la primera semana de trabajo, todo los jugadores lanzan mensajes positivos.

"Ha sido una semana muy intensa, muy dura, creo que estamos poco a poco engrasando la maquinaria y adaptándonos al juego que quiere Sergio (Scariolo) este año", apuntó.

Con la presencia de los hermanos Gasol, conseguir minutos en el puesto de pívot se ha puesto más que caro.

"Si algo he aprendido estos últimos años es que hay que utilizar cada día y cada entrenamiento para adaptarte más, poder hacer lo que el entrenador quiere, poder ayudar a los compañeros. Me encuentro muy cómodo y este año más que están los dos Gasol y mi hermano Juancho. Es algo muy especial que me ayuda a venir a entrenar con la máxima ilusión y ambición cada día", reconoció.

"Los minutos hay que ganarlos en el campo y en los amistosos, para estar preparado para que en el Europeo el entrenador y los compañeros confíen en ti .Todos queremos esos minutos y están caros", siguió Willy.

El siguiente paso del pívot es ampliar su rango de tiro y poder lanzar de tres puntos.

"Este verano he trabajado para poder ser un jugador más polivalente, poder abrirme, jugar de cuatro. No creo que sea una cosa que se vea ya, sino que es un proceso. Estoy trabajando para poder lanzar desde el triple cuando sea preciso, penetrar, subir la bola de vez en cuando y, sobre todo, dar espacio al equipo cuando los Gasol quieran jugar por dentro", explicó.

Willy también habló de Juan Carlos Navarro.

"Juan Carlos es una leyenda. Es un jugador que ayuda al equipo dentro de la pista y fuera de ella. Su garra, sus consejos, su experiencia. Le conozco hace un par de años y es un placer y un orgullo poder estar con él cada verano. Lucha, pese a las lesiones, por estar cada año aquí. Siente estos colores en el corazón y es lo que intenta enseñar a los más jóvenes", finalizó Willy Hernangómez.