67-83. Serbia se cita con Rusia en semifinales tras superar a Italia

Estambul, 13 sep (EFE).- Serbia jugará con Rusia la segunda semifinal del Eurobasket 2017, después de ganar a Italia por 67-83 en un choque en el que los transalpinos nunca encontraron la manera de superar a sus rivales.

Con el 5-0 inicial los italianos encontraron petróleo en los primeros momentos del partido, que comenzaron sin control por parte de equipo alguno.

Serbia no encontró aro hasta los cuatro minutos y medio, 5-2, por medio de Bogdanovic y consiguió su primera ventaja con el 7-8 (min.7). Solo en los minutos finales el marcador se movió algo, cuando ambos equipos encontraron algo de ritmo en sus movimientos ofensivo. Al final del primer cuarto, 17-18 para los serbios.

La selección italiana comenzó su particular calvario en el segundo cuarto, Serbia se aplicó en defensa y obligó a los transalpinos a jugar siempre al límite de la posesión con tiros obligados.

Tanto es así que el seleccionador italiano, Ettore Messina, ya había agotado sus dos tiempos muertos a los cuatro minutos y medio (25-32). Nada solucionó, porque la defensa serbia siguió maniatando a sus jugadores, al tiempo que no encontraron la manera de defender al gigante de 2,21 metros Marjanovic.

El 33-44 con el que se llegó al descanso pudo ser peor para los italianos, toda vez que el serbio Bogdanovic no estuvo especialmente acertado. Por parte italiana Datome con 9 puntos y Melli (7) fueron los más acertados.

Pero el principal problema para Messina fueron los rebotes. Y no hay que explicar mucho más si se dice que Italia capturó 7 en los primeros veinte minutos y Serbia llegó hasta los 22.

Los parámetros del partido no cambiaron demasiado en la continuación, 37-50 (min.24). Italia tenía más que serios problemas para anotar, mientras que ahora fue Kuzmic el que hizo estragos en la canasta italiana.

Los últimos cuatro minutos del tercer cuarto fueron distintos. Italia apretó en defensa y se puso a trabajar a destajo para conseguir un parcial de 6-5 en este tiempo, 48-59 en el cómputo global.

Serbia se sintió segura en los últimos diez minutos y su entrenador, Sasha Dorjdjevic, pudo incluso ir dando descanso a sus titulares para no cargarles en exceso. Italia lo intentó, pero en realidad nunca tuvo opción de ganar el partido.

En semifinales se enfrentarán con Rusia, con quien ya se vieron las caras en la primera fase, en Estambul. Ganaron los rusos por 75-72.

- Ficha técnica:

67 - Italia (17+16+15+19): Hackett (5), Belinelli (18), Melli (7), Cusin (2) y Datome (15) -equipo inicial-, Aradori (4), Filloy (3), Biligha (4), Abass, Baldi y Burns (9).

83 - Serbia (18+26+15+24): Bogdanovic (22), Lucic (11), Bircevic, Jovic (6) y Kuzmic (9) -equipo inicial-, Macvan (13), Milosavljevic (10), Stimac, Micic (2), Guduric y Marjanovic (10).

Árbitros: Vicente Bultó (ESP), Takaki Kato (JAP) y Tomas Jasevicius (LIT). Hackett fue eliminado por cinco personales (min.37).

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Eurobasket 2017 disputado en el Sinan Erden de Estambul ante 3.046 espectadores.