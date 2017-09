Shengelia: Hay que aprovechar el talento que tenemos en el equipo

Vitoria, 13 sep (EFE).- El jugador del Baskonia Tornike Shengelia ha asegurado hoy que la plantilla tiene "buenos jugadores en todos los puestos" y que se debe "aprovechar el talento" que existe en el equipo.

"Este año hay muchos cambios positivos en Baskonia y me gustan los entrenamientos al estilo NBA", ha apuntado el georgiano, quien ha matizado que para afrontar esta nueva forma de prepararse "hay que ser profesionales y entrenar de forma individual".

Shengelia está llamado a ser una de las referencias del equipo tanto dentro como fuera de la cancha y ha admitido que cada año tiene más galones. Sin embargo, ha afirmado que no quiere "que los nuevos jugadores tengan menos responsabilidad".

"Quiero que estén a tope y den todo para ganar los títulos", ha añadido.

Sobre la lesión de Jordan MacRae ha opinado que el equipo ha perdido "una pieza del puzzle muy importante", pero también ha dicho que intentarán "cubrir" su baja de dos meses, al tiempo que ha deseado que vuelva "muy rápido y más fuerte que nunca".

"Prigioni fue un genio como jugador y tengo confianza de que sea igual como entrenador", ha añadido Shengelia, quien ha asegurado que los jugadores intentarán ayudarle porque son un equipo y tienen que estar "juntos todo el año".

"He trabajado este verano muchos aspectos de tiro de media distancia, he mejorado técnicamente y lo veréis en los partidos", ha anunciado el jugador.

"Hay mucha gente nueva y nos va a costar adaptarnos pero lo intentaremos hacer lo antes posible", ha matizado.

Recién llegado del Eurobasket donde ha participado con Georgia, el baskonista también ha valorado su paso por esta competición, donde ha opinado que han estado "muy bien" y aunque podrían "haber jugado algún partido más" ha reconocido que han hecho lo que han podido.