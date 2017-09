Sito Alonso quiere un Barça con ambición y sacrificio desde el principio

Encamp (Andorra), 13 sep (EFE).- El técnico del Barcelona Lassa, Sito Alonso, que trabaja esta semana en Andorra para continuar con la puesta a punto para la temporada que arranca a final de mes con la Liga Endesa, ha dejado claro que quiere un equipo con jugadores que interioricen ambición y esfuerzo de inmediato.

Alonso, que ha llegado este temporada al banquillo azulgrana relevando al griego Georgios Bartzokas, ha destacado el buen trabajo que se ha hecho hasta ahora con la aportación de los jóvenes del B, a la espera de que lleguen los jugadores del Eurobasket.

"A nivel, sobretodo de ambición, el grupo la tiene porque tiene una mezcla muy interesante hasta ahora", ha enfatizado el técnico azulgrana, que ha incidido en el hecho que las incorporaciones entren en esta dinámica de "inmediato".

El croata Ante Tomic, uno de los veteranos de la plantilla, ha coincidido con el técnico azulgrana y ha asegurado que trabajan "mucho y bien" y mejoran "cada día, Es el objetivo de pretemporada".

"Nos faltan muchos jugadores, esperamos que llegue todo el mundo y luego no tenemos mucho tiempo para preparar la temporada", ha apuntado el croata.

Tomic no ha querido hacer comparaciones entre el actual Barcelona y el que acabó la temporada pasada, aunque ha afirmado que han tenido mucho tiempo para descansar y que ese periodo "han cambiado muchas cosas".

"Creo que necesitamos un poco de tiempo para conocernos, empezar la temporada y ver cómo vamos, pero no quiero comparar el año pasado y el que viene, porque el año pasado no acabamos de una manera positiva pero hay que olvidarlo y mirar hacia delante", ha enfatizado el barcelonista.

Sobre su nuevos compañeros en el juego interior, Pierre Oriola y Kevin Seraphin, Tomic ha recordado que contra Oriola ha jugado muchas veces. "Es un jugador con mucha capacidad física, mucha entrega en defensa, un jugador de equipo".

"A Seraphin no lo conozco muy bien, pero también tiene su calidad, el tiro de cinco metros y movimientos en el poste bajo. Tenemos jugadores de diferentes calidades y eso es bueno para el entrenador, en cada momento puede cambiar cosas en la pista", ha dicho.

El Barcelona trabajará en Encamp (Andeorra) hasta el próximo viernes, cuando se desplazará a la localidad catalana de Balaguer para disputar un amistoso contra el San Lorenzo de Almagro argentino.