El Baskonia afronta con más efectivos el Torneo Ciudad de Getafe

Vitoria, 14 sep (EFE).- El Baskonia afrontará con más efectivos el V Torneo Ciudad Getafe, que arranca mañana en el pabellón Juan de la Cierva de la localidad madrileña y que medirá a los vascos con el Montakit Fuenlabrada en lo que será el tercer partido de la preparación de la temporada 2017-18.

A pesar de las conocidas bajas de Jordan McRae y Rodrigue Beaubois en el puesto de escolta, Pablo Prigioni cuenta con una plantilla que empieza a tomar forma tras las llegadas de Tornike Shengelia y Vicent Poirier después de su participación en el Eurobasket con sus respectivas selecciones.

El técnico argentino tampoco podrá contar con Patricio Garino que se encuentra ultimando unos temas burocráticos para conseguir el pasaporte italiano, lo que le convertirá en jugador comunitario.

Además se espera que tanto Johannes Voigtmann como Janis Timma, lleguen a Vitoria durante el fin de semana para incorporarse a los entrenamientos.

El domingo por la mañana se disputará la final del torneo y el partido por el tercer puesto con los otros dos integrantes del trofeo: Movistar Estudiantes y Hapoel Jerusalem.

"Los jugadores que vienen del Eurobasket llegan en una condición física óptima compitiendo a un nivel muy alto, pero el cambio mental que hay que hacer de llegar a un pretemporada después luchar por un campeonato se debe hacer en varios días", ha valorado Prigioni.

El de Río Tercero ha explicado que el resultado de los partidos de pretemporada no le interesa "en absoluto" y ha matizado que no debutó como entrenador del Baskonia en Logroño, donde se disputó el primer torneo, sino que lo hará en el primer partido oficial.

El preparador baskonista ha comentado que los partidos le sirven "para hacer pruebas" y que no le importa perder "todos los encuentros de pretemporada", ya que "no tiene sentido" hacer jugar 30 minutos a los jugadores para intentar vencer.

"Mi objetivo es que el equipo llegue a tope a Barcelona -primer partido de liga- y seguir creciendo en los conceptos", ha zanjado el entrenador.