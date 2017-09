Néstor García: "Sé que este equipo se va a identificar con los aficionados"

Madrid, 14 sep (EFE).- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor 'Che' García, aseguró que el equipo que está formando para la nueva temporada "se va a identificar mucho" con la afición del Pabellón Fernando Martín, que hoy verá por primera vez a los suyos en el Torneo de Fiestas contra el Alba Berlín alemán.

"Siempre vamos a pedir paciencia los entrenadores y el equipo. Pero yo también soy aficionado y fanático de otros equipos, sé lo que quiere un aficionado, que su equipo entregue todo y ganar. Por supuesto pediré paciencia, pero sé que este equipo que tengo el placer de dirigir se va a identificar mucho con los aficionados", aseguró García en una entrevista difundida por el club.

El técnico argentino aseguró que tiene "ganas de ver" a la afición fuenlabreña, en su primer contacto de esta tarde a las 20.00 horas contra el Alba alemán.

"Tengo ganas de verlos, todo el mundo me ha dicho lo que empuja esta afición y para mi manera de dirigir es algo que me ayuda muchísimo. Que sigan así", reclamó.

El técnico de Bahía Blanca (Argentina) explicó también el sobrenombre de 'Che', que procede de su etapa como técnico en Puerto Rico. "Allí todos los argentinos somos conocidos por Ernesto 'Che' Guevara y llevo 30 años con el sobrenombre", explicó.

A la hora de definirse, reconoció ser "muy pasional" y adelantó que eso se va a percibir durante los partidos.

"Festejo o me enojo muchísimo, porque lo siento, vivo mucho y soy de entregarme mucho a la gente que cree en mí, que me contrata. El basket es para mí la cosa más importante de mi vida junto a mis hijos. Mis hijos y el basket, sería el orden", añadió.

Será su primera aventura en Europa, después de haber ganado competiciones en Argentina, Uruguay y Venezuela, un país con el que también consiguió éxitos al frente de su selección, dos Campeonatos Sudamericnos y un Preolímpico FIBA Americas.

"Para mí es una alegría enorme que haya creído en mí el Montakit, José Quintana y toda la directiva. Nunca imaginé que podría haber espectativa así, porque es la primera vez que vengo, pero eso motiva más para dar el extra, que es la clave en nuestro trabajo", manifestó.

El Fuenlabrada de esta temporada tiene como novedades al ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic, el alero congoleño Christian Eyenga, el base venezolano Gregory Vargas, el pívot británico Gabe Olaseni y el base español Sergio Llorente.

"La base es la del año pasado, hemos hecho buenos fichajes para lo que buscábamos como equipo, tener más despliegue físico, jugar un poquito más duro en defensa y sí, el equipo me gusta mucho. Los veo concienciados, tienen ganas, no hay egoísmo, van todos por igual. Y yo llevo seis días, pero siento que llevo mucho tiempo ya", explicó.

El arranque será duro, con tres partidos en apenas ocho días (Bilbao y Unicaja en casa, Andorra fuera), ante lo cual García advirtió que aunque van a "competir" es "obvio" que "va a faltar".

"Es un tono de voz nuevo, una filosofía defensiva nueva, una forma de atacar nueva. Ni mejor ni peor, nueva. Hemos estado probando, la vamos a continuar porque he visto que a los jugadores les gusta y se sienten cómodos", dijo.

"Vamos a llegar a competir, y nos va a faltar más trabajo, porque hay jugadores que nunca jugaron con otros, hay un montón de combinaciones que nosotros como 'staff' las podemos tener en la cabeza pero los jugadores nunca jugaron juntos, entonces todo eso se hace trabajando", detalló.

¿Dónde quiere ver Néstor García a su equipo a final de temporada? El argentino se sentiría satisfecho si fueran "respetados como equipo" y durante la campaña juegan "de igual a igual con cualquiera".

"Ser respetados por nuestro trabajo porque damos trabajo al que quiera jugar con nosotros y porque llegamos lo más alto que pensamos que podíamos llegar", sintetizó.