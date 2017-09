Jornada de reflexión para la selección española

Estambul, 15 sep (EFE).- El cuerpo técnico de la selección española ha decidido que este viernes no habrá "actividad de equipo", tras el varapalo que sufrió ante Eslovenia en las semifinales del Eurobasket 2017 y que le impedirá poder luchar por revalidar el título.

"Tenemos que digerir la derrota y prepararnos para ganar una medalla de bronce el domingo", dijo Pau Gasol que calificó de "frustrante" la derrota ante Eslovenia.

El seleccionador, Sergio Scariolo, tampoco puso muchos paños calientes en las declaraciones después del partido. "La diferencia la han marcado los triples y ha sido sangrienta. Los han metido, liberados, muy contestados, triples de final de posesión, triples a tablero y probablemente este nivel de acierto ha hecho mella en nuestra moral y nos hemos precipitado".

Así las cosas, según ha informado el departamento de prensa de la Federación, el equipo no tendrá actividad en esta jornada de viernes para "digerir", en palabras de Pau, la situación.

Y es que tras el fuerte revés sufrido lo importante ahora es recuperarse física y, sobre todo, mentalmente, porque el campeonato no ha terminado. El equipo español todavía aspira a una medalla, la de bronce, y aunque parezca un objetivo menor, subir al podio es un éxito.

Sería, caso de conseguirse, la sexta presencia consecutiva tras la plata de 2007, el oro de 2009 y 2011, el bronce de 2013 y el oro de 2015. Y la novena vez que en el cajón en los últimos diez Europeos. Sólo en 2005, cuartos, no se consiguió. Una barbaridad.

"Desde el primer día hemos trabajado para ganar una medalla y todavía está a nuestro alcance. Obviamente estamos un poco decepcionados, pero debemos tener claro que nuestro objetivo era subir al podio y ganar una medalla", subrayó Scariolo tras la derrota ante Eslovenia.