Ryan Kelly desea demostrar que es "un jugador ´top´"

Sevilla, 15 sep (EFE).- El pívot estadounidense Ryan Kelly ha manifestado este viernes, en su presentación como jugador del Betis Energía Plus, que "tras no tener muchas oportunidades los últimos años en la NBA", desea "crecer en el baloncesto europeo" para "demostrar en la ACB que" es "un jugador 'top'".

Kelly ha asegurado que "sabía que la ACB era una buena liga" y que se decidió "a venir a Sevilla" pese a que "estaba esperando una oferta de la NBA" porque fue informado de que se trataba de "una bonita ciudad, podía encajar en este equipo" y en un baloncesto europeo donde "se juega por el bien del equipo".

El exbaloncestista de los Lakers de Los Ángeles cree que este altruismo es "muy positivo para" su "manera de jugar" porque no se considera "un jugador egoísta" y se ha felicitado de que el "vestuario" lo "ha recibido con los brazos abiertos".

Fernando Moral, presidente bético, ha definido a Kelly como alguien "con mucha ilusión por estrenarse en Europa" después de haber "coincidido tres temporadas en Los Ángeles con Pau Gasol y Kobe Bryant".

El también pívot Iván Cruz-Uceda consideró "un subidón" enterarse de que "finalmente el Betis iba a estar en la ACB", a la que accedió tras un ascenso administrativo a comienzos de agosto, y cree que su estreno en la máxima categoría no será traumático "después de haber demostrado ser competitivo en la LEB Oro".

Cruz-Uceda desea "ayudar al equipo para que gane el mayor de número de partidos posible", tanto "cuando juegue" como cuando no lo lo haga porque "estar en la ACB es una oportunidad que no se puede desaprovechar".

El presidente Moral ha dicho sobre el madrileño que se trata de "un talento joven español" que "se fichó para la LEB pero se va a quedar dos temporadas" porque "con Breogán hizo muy buenos números" y cree que "tiene mucho recorrido".