El campeón se presenta con seis novedades y sin internacionales españoles

Valencia, 16 sep (EFE).- El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, se presentará mañana ante su afición en un acto que concluirá con un amistoso ante el MoraBanc Andorra y en el que sus seguidores podrán ver por primera vez en La Fonteta a sus cinco fichajes y a Txus Vidorreta, su nuevo entrenador.

En cambio no podrán participar en la presentación Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio, que ese mismo día pelearán con la selección española por el bronce en el Eurobasket.

El acto servirá también para presentar los cincuenta equipos que tiene el club en sus categorías inferiores, lo que hará que coincidan en la cancha cerca de quinientos jóvenes, y también al sénior femenino que esta campaña tratará de ascender a la Liga Femenina.

El de mañana será el primer reencuentro del Valencia con sus seguidores desde que el pasado 18 de junio celebró con ellos en la plaza del ayuntamiento su primer título de campeón de la Liga ACB, conseguido el día anterior en la Fonteta ante el Real Madrid.

De hecho, uno de los momentos más esperados del acto de mañana será cuando se ice al techo del pabellón el estandarte que recuerda esa histórica conquista.

Pese a ese éxito, el Valencia decidió seguir adelante con el cambio en el banquillo que había planificado desde que unas semanas antes de que acabara la competición, después de que Pedro Martínez le comunicara su voluntad de no seguir, una situación que se replanteó después, cuando el club ya había llegado a un acuerdo con Vidorreta.

Además del entrenador vasco, durante este verano han llegado al club el escolta Erick Green, el alero Alberto Abalde y los interiores Aaron Doornekamp, Latavious Williams y Tibor Pleiss.

También lo han hecho dos jóvenes, el base Andrés Rico y el interior islandés Tryggvy Hlinason, que tendrán ficha con el equipo de la Liga EBA aunque se espera que como Josep Puerto estén en la dinámica del primer equipo para reforzar los entrenamientos y cubrir bajas puntuales en los partidos o dar algún descanso.

Durante estos meses la entidad también cerró las renovaciones de Antoine Diot, Vives, San Emeterio y Will Thomas y amplió y mejoró el contrato de Sastre y Bojan Dubljevic.

Para el Valencia el enfrentamiento ante el Andorra será su sexto encuentro de preparación. El segundo fue también contra el equipo de Joan Peñarroya, al que dominó durante buena parte del choque pero que supo jugar mejor los minutos finales y se llevó la victoria por 77-80.