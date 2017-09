Scariolo: "En dos años, como mínimo, no habrá otra oportunidad de medalla"

Estambul, 16 sep (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, rindió su particular homenaje a Juan Carlos Navarro, se centró en el partido por el tercer puesto contra Rusia y avisó de que "en dos años, como mínimo, no habrá otra oportunidad de medalla".

"Primero quiero manifestar mi emoción por vivir este momento de despedida de un grandísimo jugador, una grandísima persona y un grandísimo compañero con el que he compartido años, entrenamientos, viajes, partidos, momentos muy bonitos, alguno también menos, y que sobre todo en esos momentos menos alegres me ha mostrado cómo se comporta un deportista", dijo Scariolo sobre Juan Carlos Navarro.

El último encuentro como internacional de Navarro coincide "con el partido más importante de toda nuestra temporada y el hecho de que en los dos próximos años, como mínimo, no tendremos la oportunidad de jugar por una medalla, da más trascendencia a un partido que nos ocupa al cien por cien", indicó el entrenador.

"Queremos jugarlo tal y como lo hemos preparado en estos dos días, como un equipo unido, cohesionado, respetuoso y generoso en el esfuerzo", siguió.

"Nos hemos preparado bien, primero intentando recuperarnos psicológicamente y luego entrando en profundidad en los aspectos técnicos y tácticos; con respeto hacia el rival, que sabemos es muy bueno. Nos gustaría acabar este campeonato con la cabeza muy alta, con un gran partido en ambos lados de la cancha y ojalá podamos regalar a Juan Carlos (Navarro), a todos nosotros y a todos los aficionados españoles otra gran alegría", añadió el seleccionador.

Por todas estas cosas, igual los jugadores le pongan demasiado corazón al partido.

"Decían en la película 'Million dólar baby' que a un boxeador que sólo pelea con el corazón sólo le queda una paliza. El corazón sin cabeza no sirve para nada, igual que la cabeza sin corazón. Aquí hay un rival lleno de jugadores, no sólo de talento", advirtió.

"También contamos con que nuestros tiros puedan entrar, sobre todo los tiros liberados que tanta diferencia marcaron en el partido contra Eslovenia, para poder jugar con cierta fluidez y no permitir que el rival atasque la pintura", siguió Scariolo.

Shved es el jugador franquicia de Rusia. Genera, anota, lo hace casi todo.

"Recibe muchas faltas, es muy listo. Genera asistencias y tiene una velocidad e imprevisibilidad en el tiro de tres o en las penetraciones, importantes. Está en un momento extremadamente dulce. Nunca le había visto jugar con esta continuidad. No podemos ni pensar que por pararle en los puntos vayamos a dejarle dar quince asistencias y recibir quince faltas. Eso sería un suicidio. Por eso hace falta mucha concentración para saber cuando hay que ayudar y cuando hay que aceptar que pueda tirar un tiro complicado, eso sí", resaltó.

"Si hiciéramos ayudas de dos o tres jugadores a destiempo eso liberaría a Mozgov en la continuación, que es un gran jugador NBA y está en gran plenitud de condiciones físicas y atléticas", finalizó Sergio Scariolo.