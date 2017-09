Navarro: "Ya está, hasta aquí hemos llegado y me voy con otra medalla"

Estambul, 17 sep (EFE).- Juan Carlos Navarro, capitán de la selección española, destacó después de haber jugado su último partido con el equipo nacional, el que España ganó a Rusia por el bronce del Eurobasket, que se va "con otra medalla".

"Ya está, hasta aquí hemos llegado y me voy con otra medalla", dijo Navarro, muy emocionado, que luchó en todo momento por contener las lágrimas.

"Ya está, hasta aquí hemos llegado. Es una gran felicidad acabar de esta manera. Después de semifinales el equipo ha vuelto a estar increíble y ha salido muy bien al partido y ha ganado una medalla que no es nada fácil", subrayó Navarro.

"Los sentimientos están a flor de piel. Han sido sentimientos raros antes del partido, muchos mensajes, algunos muy importantes que te tocan más, pero orgulloso de haber estado aquí y de ganar otra medalla", añadió.

"Mis hijas me han enviado mensajes muy chulos, esos son los más importantes, pero hay muchos. Por suerte he hecho buenos amigos en este camino y la gente respeta lo que he hecho por la selección", continuó el capitán.

Navarro explicó que la decisión de su retirada estaba muy pensada de antemano.

"Esto tenía que llegar y estaba decidido antes de la concentración. Estoy superorgulloso de haber llegado hasta el final porque cuando empecé la preparación venía de estar lesionado con el Barça y nos las tenía todas conmigo. Todos hemos trabajado muy bien y hemos medido muy bien los tiempos. Me quedo con eso, con toda la gente que me ha ayudado", subrayó.

La trayectoria de Navarro es apabullante después de 17 años y 253 partidos con la selección española.

"Cuando empiezas nunca hubiera soñar siquiera en ganar tantas medallas. Nos hemos juntado una generación ganadora con un 'feeling' increíble y esto da sus frutos. Viene gente con muchas ganas y talento, pero lo que hemos hecho en el transcurso de estos años será difícil de igualar", reconoció.

"Quería acabar el partido y hacerlo ganando. Ha habido un momento de nervios y se me ha pasado por la cabeza que se podía complicar y se podía fastidiar la fiesta, pero bueno. Cuando llegue a casa lo sentiré de otra forma. Aún estoy metido en el equipo", agregó.

"He aguantado bastante bien las lágrimas hasta el momento, pero lo llevo por dentro. En la habitación se me pone el ojo rojo y saltan las lágrimas, luego me intento recomponer, pero, en definitiva, quiero agradecer a los compañeros la naturalidad con la que han llevado esta situación", finalizó Juan Carlos Navarro.