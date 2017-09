El Valencia presenta su nuevo proyecto y honra el gran éxito del anterior

Valencia, 17 sep (EFE).- El Valencia Basket se presentó hoy ante su público el proyecto del club para la nueva temporada en el pabellón de la Fuente de San Luis, en un acto en el que se recordó también el gran éxito que supuso la conquista de su primera Liga Endesa ACB el pasado mes de junio.

El momento más emotivo de la tarde fue cuando aparecieron por el túnel de vestuarios los capitanes Rafa Martínez y Bojan Dubljevic con el trofeo que acredita al club como campeón de la última liga.

Minutos después, un estandarte en recuerdo de esa conquista se izó al techo del pabellón, donde ya colgaban los otros cuatro títulos de la entidad.

Antes habían sido presentados ya los casi cincuenta equipos de las categorías inferiores de la entidad y también el sénior femenino y el masculino. En total más de 500 jugadores saltaron a la pista de la Fonteta.

Esta será la cuarta campaña en la que el club tenga equipos femeninos y uno de los grandes objetivos de la temporada es el ascenso del sénior a la Liga Femenina. Por primera vez, las jugadoras que dirige Rubén Burgos fueron presentadas una a una con la banda sonora de la serie Juego de Tronos.

En el caso del sénior masculino, cada jugador, como ya es tradición, salió del túnel de vestuarios con una canción elegida por él mismo. Por la megafonía se oyeron temas de 'Jay Z', '3 Doors Down' o 'Meek mil' entre otros.

Rafa Martínez y Dubljevic, los dos capitanes y los dos jugadores que más tiempo llevan en la plantilla, fueron los más aplaudidos. Junto a ellos, también recibieron una calurosa ovación Antoine Diot y Will Thomas, que estaban ya en la plantilla la pasada campaña.

Para Erick Green, Alberto Abalde, Aaron Doornekamp, Latavious Williams y Tibor Pleiss, los cinco fichajes de este verano, fue su primer gran contacto con su nueva afición.

Para Pedro Llompart, que firmó un contrato temporal para ayudar al equipo en la pretemporada, fue un regreso al pasado pues se formó en las categorías inferiores del club y fue parte de la primera plantilla varias campañas.

También fue su primer gran acto público como entrenador del Valencia el técnico Txus Vidorreta, que se estrena esta campaña en el banquillo en sustitución de Pedro Martínez. Él y su cuerpo técnico y médico, que es el mismo de la última temporada, saltaron a la pista sobre los acordes de 'It's a beautiful day' de U2.

Los grandes ausentes del acto fueron los internacionales españoles Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio, que esta misma tarde conquistaron la medalla de bronce en el Eurobasket con España, en un choque que se pudo ver en las pantallas de la Fonteta, en las que poco se puso un mensaje en vídeo de ellos, también muy aplaudido.

La presentación acabó con el himno regional y con una foto de familia con todos los jugadores del club y dio paso a un encuentro amistoso entre el primer equipo y el MoraBanc Andorra.