Garino: "Para cualquier argentino es un honor jugar en el Baskonia"

Vitoria, 19 sep (EFE).- El nuevo jugador del Baskonia Patricio Garino ha indicado que "para cualquier argentino es un honor" militar en el equipo azulgrana, en referencia al gran número de jugadores de su país que han pasado por el club a lo largo de los últimos años.

El marplatense, que jugará con el dorsal 29, ha reconocido en la presentación como nuevo jugador baskonista que será "un año de nuevas experiencias" y que tiene "ganas de aprender" sobre todo con Pablo Prigioni de entrenador.

"He seguido siempre al Baskonia por todos los jugadores argentinos que han pasado, la mayoría ha dado el salto a la NBA y eso indica el prestigio que significa estar aquí", ha insistido el alero.

Ha explicado que el exbaskonista Andrés "Chapu" Nocioni "siempre" fue su ídolo y ha desvelado que ha llevado el dorsal 13 -el número que ha portado Nocioni en la selección argentina- casi toda su vida por él.

"Traté de reflejar mi juego en lo que es él, en la agresividad, la garra, un jugador de equipo que no importa si mete 0 o 20 puntos si el equipo gana", ha destacado Garino, que recientemente ha conseguido el pasaporte italiano y ocupará plaza de jugador comunitario.

El nuevo alero del Baskonia ha afirmado que su plan es "regresar a la NBA", pero ha matizado que le da "mucha tranquilidad" estar en Vitoria tres años -duración del contrato que han firmado ambas partes- y ha manifestado que va a aprender "mucho y crecer".

Se ha definido como un jugador más defensivo y ha reconocido que está tratando de "aprender un poco más la parte ofensiva", que nunca fue su fortaleza.

Preguntado por la situación de ponerse a las órdenes de Pablo Prigioni, ha relatado que el técnico baskonista "empezó siendo un ídolo", luego fueron amigos y pudieron compartir un equipo en la selección albiceleste, "y ahora toca hacer una transición de jugador a entrenador".

Respecto a las posibilidades del equipo, ha asegurado que pueden "llegar lejos porque el nivel de talento es muy alto".

"Si somos inteligentes podemos competir con cualquier equipo de Europa ya que es un grupo de trabajadores y no hay egoísmos", ha descrito.

Patricio Garino ha estado acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que ha explicado que es un jugador que llevaban tiempo siguiendo y ha valorado que "tiene una buena edad", además de que les va aportar "equilibrio en el rebote y en la defensa".

"Su mejora a nivel ofensivo va a llegar porque tiene talento", ha puntualizado.

A punto de cerrar el equipo, Fernández ha apuntado que tienen "un plantel de calidad y de mucho crecimiento" porque hay "jugadores consagrados y jugadores con muy buena proyección".