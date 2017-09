Willy y Juancho Hernangómez, felices con el bronce y por compartir vestuario

Los jugadores de baloncesto españoles Willy y Juancho Hernangómez se han mostrado encantados por haber tenido la oportunidad de compartir vestuario durante el pasado Europeo y han valorado muy positivamente el bronce conseguido por España.

Los hermano Hernangómez han estado juntos en la presentación del nuevo videojuego de baloncesto NBA 2K18, del que son la imagen en España, que ha tenido lugar en la Casa del Lector del Matadero de Madrid. El acto ha estado presentado por los periodistas y comentaristas del juego Antoni Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano.

Willy, quien debutó la pasada temporada en la NBA con los Knicks de Nueva York, considera un éxito el bronce que han conseguido con la selección en el Europeo.

"Ganar el bronce es algo súper valioso, yo creo que con el paso del tiempo se va a valorar muchísimo más. Ha sido un campeonato duro, largo y muy difícil. Ganamos un bronce muy especial sobre todo por Juanki (Juan Carlos Navarro). Se lo dedicamos a él y también a Sergio Llull, que tuvo la mala suerte de lesionarse. Así que estamos contentos con la medalla y muy orgullosos", ha declarado.

Willy está contento con la experiencia de haber compartido vestuario con su hermano por primera vez. "Ha sido un placer, ha sido ilusionante poder jugar con mi hermano en la Selección", ha dicho.

Además, el pívot de los Knicks ha alabado el torneo que ha hecho Juancho. "Yo estoy muy orgulloso porque lo ha hecho muy bien, se le ha visto con mucho descaro, no ha sido para nada un jugador tímido. Ha sido increíble", ha comentado.

Por su parte, Juancho, quien también debutó la temporada pasada en la NBA con los Nuggets de Denver, no solo se ha mostrado orgulloso por haber podido compartir vestuario con su hermano. También ha disfrutado de la experiencia de haber estado con el resto de la plantilla.

"Jugar con los Gasol, tener la oportunidad de compartir vestuario los últimos años de esta generación dorada, convivir con ellos, es un sueño que cualquier jugador quiere tener. Me han enseñado mucho y la verdad que como un niño con zapatos nuevos. Muy contento y muy feliz de haber jugado con esos pedazo de jugadores", ha explicado.

Ambos hermanos han dado muestra de la buena relación que tienen y esperan poder compartir vestuario de nuevo en el futuro.