Gustavo Ayón, preocupado por el terremoto de México: "Anoche no he dormido"

Madrid, 20 sep (EFE).- El jugador de baloncesto mexicano del Real Madrid Gustavo Ayón se ha mostrado muy afectado por el terremoto que ha tenido lugar en su país, pidió ayuda para sus compatriotas afectados y manifestó que anoche "no" durmió.

"Principalmente mucha tristeza por lo que se está viviendo, muchísimas personas han perdido todo", ha dicho Ayón, que además, ha explicado que tiene "amigos que están en las zonas afectadas".

Ayón ha confesado que ha estado toda la noche sin dormir y muy preocupado. "Anoche no he dormido, sobre todo porque mi hijo y la familia de mi hijo están a prácticamente dos horas de las zonas afectadas", ha contado.

Por eso, ha solicitado a la sociedad que apoye a las personas que han sufrido los efectos del terremoto "conforme a sus posibilidades". "Hay que tener un poquito de conciencia y tratar de ayudar lo máximo posible", ha pedido.