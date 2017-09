El Real Madrid se marca el reto de intentar suplir la baja de Llull

Madrid, 20 sep (EFE).- El Real Madrid comienza esta nueva temporada con el importante reto de intentar suplir la baja de Sergio Llull, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla, y se prepara para afrontar el primer reto de la temporada: la Supercopa.

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, quien da casi por hecha su renovación con el club, ha dejado clara la importancia de Llull para el equipo, pero no cree que deba cundir el pánico. "Sergio Llull no se ha muerto, se ha lesionado, cosas que pasan cuando eres deportista. Sergio Llull va a volver y va a volver más fuerte", ha declarado.

Eso sí, la lesión del menorquín ha dejado tocado al vestuario blanco. Varios de sus compañeros han valorado su baja.

"Le perdemos durante varios meses y todo el mundo sabe lo importante que es dentro de este equipo. Pero creo que tenemos muy buenos jugadores en esa posición", ha comentado Felipe Reyes, quien por cierto no ha querido dejar claro cuándo se retirará de la selección después de renunciar al Europeo.

Por su parte, el mexicano Gustavo Ayón ha dicho que "es un jugador irremplazable", pero que deben "buscar la manera de sustituirlo".

Y para sustituir a Llull, Pablo Laso confía precisamente en los jóvenes talentos que tiene en la plantilla. "Hemos incorporado gente joven, gente nueva que ya había estado con nosotros".

Jóvenes como el argentino Facundo Campazzo, quien vuelve al Madrid tras su paso por el UCAM Murcia; el español Santi Yusta, que regresa desde el Obradoiro y el alemán Dino Radoncic, que se incorpora definitivamente al primer equipo.

Campazzo ha vuelto con ganas de hacerse un hueco en el equipo. "Estoy con ganas de que arranque todo. Va a ser un año largo planteándonos muchos objetivos a largo y a corto plazo. El equipo está motivado y personalmente estoy motivado", ha dicho.

Lo mismo quiere Yusta, quien se mostraba "muy contento" de volver al club. "Volver es un orgullo para mí y voy a darlo todo para poder quedarme. Espero trabajar aquí mucho y seguir mejorando", ha comentado.

Por su parte, Radoncic dice que no tiene "ninguna presión" y que solo quiere "aprovechar cada momento y cada oportunidad" que le den.

El primer reto de la temporada para el conjunto blanco es la Supercopa. este viernes a las 22:00 el Real Madrid visitará al Herbalife Gran Canaria.

Un partido en el que la presencia de Luka Doncic. El esloveno dio el susto al retirarse lesionado en la final del Europeo. "Luka está con el tobillo hinchado, no tiene ninguna lesión grave. Ahora mismo, siendo el partido el viernes, no puedo asegurar si puede jugar el viernes. Tiene un esguince fuerte", ha tranquilizado Laso.

Esta competición se afronta con seriedad en el equipo blanco. En palabras de Ayón: "Es el Madrid, se afronta como un título y es importante. Creo que la exigencia de este club siempre ha sido al máximo y siempre se quiere lograr el máximo de títulos posibles".