Vidorreta: "Tenemos las cosas cogidas con alfileres"

Valencia, 20 sep (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, aseguró que afrontan la Supercopa de la ACB, en la que el viernes se medirán en semifinales al Unicaja, con los conceptos del juego poco asentados hasta el punto de asegurar que tenía el equipo "cogido con alfileres".

Pesea a esta situación, el entrenador del Valencia Basket también se mostró satisfecho porque, pese a las bajas de última hora, finalmente podrá contar con dos jugadores por puesto.

"Aunque tenemos las cosas cogidas con alfileres vamos a llegar con dos jugadores profesionales por puesto, lo que es una ventaja", señaló el técnico vasco en una rueda de prensa en la que aseguró que están "mucho mejor que el fin de semana" pasado.

El entrenador confirmó la baja de Latavious Williams y anunció las de Antoine Diot y Alberto Abalde pero se mostró satisfecho por poder contar ya con Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio, que se han incorporado al grupo esta semana tras ganar la medalla de bronce con España el domingo en el Eurobasket.

"Ayer ya se percibió otro ritmo en el entrenamiento. Los que estaban porque han aguantado el asedio y llegan los refuerzos y los que llegan porque lo hacen con ritmo de competición", señaló el técnico, que admitió que ha tenido que reducir la carga táctica.

"Estamos tratando de simplificar al máximo los conceptos, contamos con un alto nivel de compresión de los que llegan y la implicación de todos", añadió.

Vidorreta señaló que afrontan el torneo como el título que es "y vamos con toda la ilusión por competir y llegar a lo máximo, pero sí que estamos más pendientes de nosotros porque tenemos tan poco tiempo para acoplar a los jugadores no podremos plantearnos mucho en función del rival".

"Estamos construyendo el Valencia, si hubiéramos tenido un mes habríamos preparado algo en función del Unicaja", resumió.

Respecto al equipo andaluz, afirmó que ha completado una buena pretemporada y recordó que tienen hasta exceso de jugadores. "Nedovic se quedó fuera del Eurobasket y está completamente recuperado y han tenido que hacer hasta convocatoria en el último partido. Les sobra gente y creo que nos llevan un par de semanas de ventaja", señaló.

El entrenador del conjunto valenciano aseguró que no sienten una presión extra por ser el vigente campeón de la Liga ACB.

"No tengo una sensación de presión añadida, empezamos de cero. Estamos contentos de ser los que defienden el título pero hay que competir cada partido y tenemos 64 sólo de fases regulares. Iremos partido a partido y con eso ya tenemos suficiente", concluyó.