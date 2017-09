Joan Sastre: "Una de las claves será no dejar correr a nuestros rivales"

Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).- El escolta mallorquín del Valencia Basket, Joan Sastre, uno de los tres medallistas de bronce del pasado Eurobasket de su equipo, ha dicho en rueda de prensa que una de las claves para eliminar a Unicaja en la semifinal de la Supercopa será "no dejar correr" al conjunto andaluz.

"Los jugadores de la selección hemos tenido poco tiempo para descansar, pero estamos bien y con ritmo porque hemos entrenado y jugado el Eurobasket, aunque nos habría gustado entrenar algo más y adaptarnos al sistema de juego de conjunto. No ha podido ser, pero intentaremos ayudar al equipo en lo máximo posible", ha señalado.

"Unicaja siempre es un gran rival, defensivamente muy agresivo, que llega a las líneas de pase y presiona, y que, además, ataca muy bien el rebote ofensivo. En ataque tienen jugadores muy talentosos en el uno contra uno y habrá que controlarlos y no dejarlos correr, que creo que será una de las claves del partido", ha dicho.

Joan Sastre no cree que esta semifinal, que se disputará mañana viernes a partir de las 16:30 -hora de Canarias- en el Gran Canaria Arena, tenga sabor a revancha.

"Este año han cambiado varios jugadores los dos equipos y será un partido más como otro cualquiera, si bien es cierto que tenemos ganas de hacerlo bien. Ojalá podamos llegar a disputar la final", ha indicado.

"Veo bien a mi equipo, aunque lo malo es que hemos tenido poco tiempo para trabajar todos juntos. Eso no nos ayuda mucho ya que no nos conocemos del todo, pero tendremos que intentar adaptarnos lo mejor posible y hacer un buen partido", ha comentado.

Valencia Basket y Unicaja vivirán un duelo entre equipos que ya saben lo que es ganar la Liga Endesa y la Copa del Rey, aunque a ambos se les resiste la Supercopa.

"Ojalá podamos conseguir la Supercopa nosotros -se ríe-. Estamos aquí para hacer un buen partido e intentar ponerles las cosas difíciles a Unicaja y poder pasar a la final", ha subrayado.

"En la otra semifinal, el Real Madrid siempre es favorito en todas las competiciones que disputa, pero el Gran Canaria ha hecho un buen equipo, lo ha estado demostrando durante esta pretemporada y, además, jugará en casa. Creo que también será un partido bastante igualado y que veremos un buen baloncesto, que es lo que interesa", ha finalizado Sastre.