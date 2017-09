Marcus Eriksson: ´Para ganarle al Real Madrid deberemos jugar casi perfecto´

Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).- El alero sueco del Herbalife, Marcus Eriksson, ha indicado este jueves que su equipo deberá jugar "casi perfecto" para poder vencer mañana al Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa, que se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 21.00 horas (canaria).

"Teníamos muchas ganas de que llegase esta Supercopa, al jugarse aquí en casa, en la isla. Hemos trabajado duro durante la pretemporada y nos vemos bien preparados para esta competición. Vamos a intentar jugar lo mejor posible y espero que tengamos opciones de poder ganar el torneo", ha manifestado el joven jugador, de 23 años.

"El Madrid es un equipo que tiene muchos jugadores, por lo que las bajas de Llull y probablemente de Doncic, que no sé cómo estará de su tobillo, no se notarán tanto gracias a sus compañeros. Es difícil saber si tendremos más posibilidades de ganarles con esas bajas. Nosotros vamos a pensar en lo nuestro y a intentar jugar bien en defensa y ataque", ha dicho.

El alero internacional sueco, que ha asumido con confianza el rol de ser el único tirador específico del Gran Canaria, tras las marchas de Kyle Kuric y Sasu Salin, prevé que será muy complicado vencer al equipo que dirige Pablo Laso.

"Va a ser un partido muy duro y tendremos que salir concentrados al cien por cien para intentar hacer un buen encuentro. El Real Madrid siempre tiene un equipo muy fuerte y es favorito, pero intentaremos tener muy pocos fallos y ser sólidos para intentar vencer", ha indicado.

"Hasta ahora, ningún equipo ha ganado la Supercopa en su casa y eso será una motivación extra para ver si podemos conseguirlo. También intentaré hacerlo lo mejor posible en el Concurso de Triples -se ríe-, aunque ahora solo estoy pensando en el partido ante el Madrid", ha revelado.

El alero del Herbalife confía en que su conjunto cuente con un incondicional apoyo desde las gradas del Gran Canaria Arena por parte de los integrantes de la denominada "marea amarilla".

"Espero que la afición acuda a la cancha para apoyarnos, porque tener un sexto hombre en la grada nos motivará bastante. Nuestro equipo ya ganó la Supercopa el pasado año (en Vitoria) y no es imposible hacerlo dos veces seguidas, aunque deberemos jugar casi perfecto para poderle ganar al Madrid", ha reiterado.