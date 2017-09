Barkley califica de "flojos" a los jugadores y de "sumisa" a la NBA por el calendario

Houston (EE.UU.), 21 sep (EFE).- El exalero Charles Barkley ha vuelto a levantar la voz de la discrepancia y la crítica tanto hacia los jugadores actuales como a la NBA por los cambios que han realizado en el calendario de competición de cara a la próxima temporada con el objetivo de reducir disputar partidos seguidos.

El miembro del Salón de la Fama mostró todo su enojo durante un coloquio que ofreció ante universitarios en Dallas.

Barkley calificó de "claudicante" el hecho que la NBA adelantó el inicio de la temporada para disminuir el número de partidos consecutivos y eliminó la posibilidad de que los equipos jugaran cuatro partidos en cinco noches.

El exjugador de los Sixers de Filadelfia, de los Suns de Phoenix y de los Rockets de Houston se presentó en la Southern Methodist University, y como ya es habitual en él tiro primero de ironía y sarcasmo para luego cargar con toda la dureza de la crítica directa a jugadores y NBA.

El sarcasmo lo expresó con el "quería elogiar a la NBA" por cortar la cantidad de partidos en noches consecutivas que los equipos deben jugar.

El calendario 2017-18 reduce los juegos sucesivos a un promedio de 14,4 por equipo, por debajo del 16,3 por club la pasada temporada.

Ningún equipo tiene más de 16 juegos en jornadas sucesivas esta temporada.

"Ustedes saben, estos pobres nenes no pueden jugar partidos consecutivos, están haciendo 20, 30, 40 millones de dólares al año, pero queremos que sea conveniente para ellos ... No podemos estresarlos", denunció Barkley.

El ahora comentarista de televisión definió como algo sin justificación que a los actuales profesionales que tienen todo a su favor se pasen el tiempo reivindicando el mínimo de esfuerzo en el campo a cambio de salarios millonarios y prestaciones que les hacen ser unos privilegiados.

"Así que sólo vamos a hacer que sea más cómodo para ellos. Los aviones privados y hoteles de cuatro estrellas no son suficientes", comentó manteniendo el tono sarcástico. "Son condiciones que les impide rendir bien en el campo".

Barkley recordó que en su tiempo, jugadores con mayor edad y a todo el equipo les tocaba viajar en aviones comerciales y a veces hasta en tren.

"Luego salíamos al campo y lo dábamos todo, sin importar si la noche anterior habíamos jugado o como pudiera afectar el esfuerzo a nuestro rendimiento", Explicó Barkley.

Luego su tono se hizo serio mientras expresaba su decepción con la liga.

"Estoy tan enojado -enfadado- con la NBA por ñnoí decirles a estos chicos: ¿'esperen un minuto, les estamos pagando 30, 40 millones de dólares y no pueden jugar al baloncesto dos días seguidos?", argumentó Barkley. "Creo que es una farsa que la NBA no les diga a ellos que jugaran al baloncesto dos días seguidos... Y mover la temporada, es una broma para mí".

Lo que no entró a valorar Barkley fue el problema que surge con los aficionados cuando los entrenadores para cumplir con las exigencias del calendario quieren darle descanso a las estrellas en los partidos seguidos y los aficionados que pagaron entradas caras para verlos al final no tienen compensación.

Además de las exigencias de las cadenas de televisión que han pagado 24.000 millones de dólares para los próximos seis años y quieren trasmitir los partidos que puedan darles mayor audiencia.

De ahí que el comisionado de la NBA, Adam Silver, haya tratado de buscar de alguna manera un termino medio que pueda compaginar los intereses de todas las partes.