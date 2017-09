Curry responde a Trump y dice que "no es lo que hacen los líderes"

Oakland (EE.UU), 23 sep (EFE).- En sus primeras declaraciones desde que presidente Donald Trump dijo que retiraba a los Warriors de Golden State la invitación a la Casa Blanca, Stephen Curry, una fuente clave en el desarrollo de los hechos, dijo que lo que hizo el mandatario "no es lo que hacen líderes".

Curry, campeón de la NBA con los Warriors, y dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, dijo que los hechos se tornaron positivos dada la unión y el respaldo que se desarrolló entre los jugadores del baloncesto de Estados Unidos, dijo en Oakland, el sábado por la tarde.

El jugador indicó que "No sé por qué él siente la necesidad de señalar a ciertos individuos más que a otros", dijo a periodistas.

Agregó que "tengo una idea de por qué, pero lo que puedo decir en este momento es que eso no es lo que hacen los líderes".

Curry se refiere al tweet que Trump escribió el sábado por la mañana, al decir que retiraba la invitación a los Warriors a la Casa Blanca.

"Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando en ir, por lo tanto la invitación se retira!", dijo.

Ante esas declaraciones los jugadores de la NBA mostraron su respaldo a Curry, quien dijo que "la cantidad de apoyo que he visto de mis compañeros de la NBA ha sido increíble".

"Fue increíble ver a todos estos jóvenes reunirse entre sí y hablar", dijo Curry.

Agregó que "eso es de lo que se trata, nosotros no estamos tratando de dividir y separar a este país, estamos tratando de reunirnos todos y hablar de amor, de unidad y de igualdad".

El jugador de los Warriors indicó que "la respuesta que se tuvo (de los jugadores) y lo que quedó demostrado ante lo que sucedió esta mañana, seguramente es algo poderoso".

LeBron James dijo, sin mencionar nombres, que "ir a la Casa Blanca era un gran honor, hasta que usted apareció".

El ex jugador estrella de la NBA, Kobe Bryant, dijo que "un presidente cuyo solo nombre causa división y enojo. Cuyas palabras inspiran disensión y odio, no puede hacer "América Grande Otra Vez".

Chris Paul indicó que "Con todo lo que está pasando en nuestro país, por qué se enfoca en arrodillarse o en una visita a la Casa Blanca?".