Abalde: "Es muy difícil repetir lo del año pasado"

Valencia, 25 sep (EFE).- El alero del Valencia Basket, Alberto Abalde, reconoció que va a ser muy complicado repetir los éxitos de la pasada temporada, en la que el equipo ganó su primer título de Liga, además de ser subcampeón de la Copa del Rey y de la Eurocopa.

"Esperamos seguir siendo igual de competitivos que hasta ahora. El club cada año va dando un pasito hacia delante, pero sabemos que es muy difícil repetir lo del año pasado porque fue un año histórico, pero hemos empezado con buen pie y hay que intentar ser igual de competitivo o un poquito más", indicó.

Abalde, quien no pudo participar el pasado fin de semana con su equipo en la consecución del título de la Supercopa de España por una lesión, señaló en rueda de prensa que se encuentra mejor de la misma, aunque desconoce si estará en condiciones de jugar el primer partido de Liga, el próximo domingo ante el Betis.

"Estoy mejor de la lesión, llevo ahí una semana y en una semana más espero poder empezar a trabajar con mis compañeros. No sé si llegaré a la primera jornada de Liga, a ver lo que dice el médico y cómo progresa la rodilla, entonces veremos", apuntó.

El joven jugador reconoció que tras haber ganado la Supercopa, "la inercia de un grupo campeón sigue ahí, es verdad que somos mucha gente nueva, un entrenador nuevo también, pero una parte importante del bloque ganador sigue ahí. Los que hemos llegado intentaremos adaptarnos rápido para ayudar y seguir esta dinámica positiva".

Abalde, que jugará su primera temporada con el Valencia Basket, tras jugar cedido la pasada campaña en Joventut, comentó sobre el buen ambiente que se ha encontrado en el equipo que "venía un poco avisado porque fiche hace un año y, aunque estuve cedido, iba hablando con los compañeros y sé que es un vestuario muy unido y eso es una gran parte del éxito que han tenido".

Sobre su aportación al equipo, el alero afirmó que más que pensar en los roles "para mí lo mas importante es trabajar cada día, ir mejorando como jugador y ayudar en lo que me pida Txus y poco a poco ir dando pasos adelante", concluyó.