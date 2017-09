Navarro: "Seraphin tiene que ser importante para nosotros"

Madrid, 25 sep (EFE).- El escolta internacional del Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro aseguró hoy en la presentación de la Liga Endesa que en esta nueva temporada el pívot francés Kevin Seraphin tiene que ser "importante" en el equipo que dirige esta temporada Sito Alonso.

"Hay jugadores que conocen la liga, otros que vienen de la NBA. Me han sorprendido varios pero llevo mucho tiempo en la liga y los he seguido. Creo que Kevin Seraphin tiene que ser importante por dentro, ayudarnos mucho, un jugador con potencial increíble. También Phil Pressey, Adam Hanga, Rakim Sanders, todos van a tener su importancia", dijo Navarro sobre sus nuevos compañeros.

Respecto a las posibilidades de este 'nuevo' Barça, el escolta catalán dijo que aunque eso se verá "con los resultados" él percibe que se trabaja "mejor" que en otras temporadas y hay "opciones" de hacerlo bien, además de mostrarse ilusionado por el nuevo equipo.

"Mucha ilusión, creo que hemos fichado muy bien, pero llevamos tiempo diciendo que la cosa va a ir bien y al final no va. Mucha gente nueva y hay que conjuntar muy bien al equipo. Es una temporada amplia, con muchos partidos, creo que pinta bien y esperemos estar ahí arriba, que últimamente no pasa", comentó.

"Hace años que no conseguimos nada, este año salimos en la presentación como cuartofinalistas y eso es raro porque en el Barcelona siempre te exigen ganar títulos. Esperamos subir para arriba y cambiar la dinámica de estos últimos años, y competir sobre todo", añadió.

En el club, Navarro percibe "más comunicación" y ve todo "más ordenado" respecto a temporadas anteriores.

"Yo llevo cuatro días entrenando pero se ha fichado muy bien, se han hecho las cosas con más comunicación, en el campo está todo más ordenado, se mira por todo y hay más comunicación, creo que la clave es esa", explicó.

Navarro, que se retiró de la selección española con el bronce en el pasado Eurobasket y firmó un contrato con el Barcelona por diez años en el que cada temporada se decidirá si sigue en el parqué o toma otro papel en el club, dijo estar "preparado para lo que sea".

"Estoy preparado para lo que sea, ahora me encuentro bien, si sigo así y puedo ayudar al equipo. Solo llevo un partido y tuve bastantes minutos, pero hay muchos partidos entre Europa y Liga Endesa, hay minutos para todos y espero ser importante", afirmó.