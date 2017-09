Wade no sigue con Bulls; Cavaliers, Spurs, Heat y Thunder tienen interés

Chicago (EE.UU.), 24 sep (EFE).- A falta de la confirmación oficial, el veterano escolta Dwyane Wade puso fin a su corta experiencia con los Bulls de Chicago, equipo de la ciudad donde nació, después que ambas partes llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el contrato vigente que tenían por una temporada más.

El finiquito entre Wade y los Bulls había parecido inevitable, después que el jugador admitió públicamente que no estaba interesado en formar parte de un proceso de reconstrucción que va a comenzar el equipo tras el traspaso del jugador franquicia Jimmy Butler a los Timberwolves de Minnesota.

El periódico local "Chicago Tribune" informó por primera vez que las dos partes habían acordado una compra del contrato por un año que le restaba y 24 millones de dólares de salario.

Siempre de acuerdo a varias fuentes periodísticas, Wade, de 35 años, ya es un jugador libre que podrá fichar por el equipo que quiera de la NBA y entre los que tienen más interés se encuentran los Cavaliers de Cleveland, los Spurs de San Antonio y los Heat de Miami, la otra única franquicia con la que ha jugador como profesional.

Las conversaciones con los tres equipos podrán darse una vez que el cierre de contrato sea oficializado por la NBA, que todavía no lo ha hecho, como tampoco el traspaso de otro jugador veterano, el alero Carmelo Anthony, que de acuerdo a varias fuentes informativos, ya dejó a los Knicks de Nueva York para irse con los Thunder de Oklahoma City.

A pesar de la llegada de Anthony a los Thunder, el equipo de Oklahoma City también podría estar interesado en el fichaje de Wade, amigo de la nueva adquisición hecha por el equipo de Oklahoma City.

Antes de conocerse la salida de Wade de los Bulls, el presidente de operaciones de los Heat de Miami, Pat Riley, ya había insinuado que su equipo estaba interesado en que el que fuese jugador franquicia volviese con ellos.

"Lo único que se en estos momentos es que Wade es jugador oficial de los Bulls y por lo tanto nosotros no tenemos ningún tipo de autorización para mantener conversaciones", declaró Riley.

Wade, que jugará la decimoquinta temporada como profesional, la pasada --primera y única con los Bulls-- logró promedios de 18,3 puntos; 3,8 asistencias y 4,5 rebotes.