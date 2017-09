Alex Mumbrú anuncia su retirada al final de esta temporada

Bilbao, 26 sep (EFE).- El capitán del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, anunció que se retirará del baloncesto profesional al final de la actual temporada, con la que pondrá punto final a una carrera de más de veinte años en la elite, los últimos nueve en el equipo vasco.

El jugador catalán reveló intención en una entrevista difundida hoy a través de los canales oficiales del Bilbao Basket.

"Llevo mucho tiempo pensando en ello. Quería hacerlo a mi manera y compitiendo al máximo nivel. Esta va a ser mi última temporada como jugador de baloncesto", indicó.

Mumbrú, que cumplió 38 años el pasado 12 de junio, añadió que su objetivo en este curso, que comenzará para el RETAbet el próximo sábado en Fuenlabrada, es "disfrutar de cada momento, de cada canasta, de cada bote en la pista y de cada pase que haga con mis compañeros".

"Intentaré ayudar a que mi equipo haga la mejor temporada posible. Quiero despedirme de Miribilla y del baloncesto. Tengo un año de margen para poder hacerlo poco a poco. Intentaremos que sea lo más bonito posible", señaló el alero barcelonés, leyenda del equipo vizcaíno y del baloncesto español.

Antes de que comience esta temporada Mumbrú ya es el jugador que más partidos y minutos ha disputado con el RETAbet Bilbao Basket y, a nivel de la ACB, ocupa puestos de honor en varias clasificaciones históricas como las de puntos (11º), partidos y minutos jugados (7º), triples (4º), rebotes (16º), asistencias (26º) o robos (32º).

Además, ha sido 113 veces internacional con España y formó parte del equipo que conquistó el Mundial de Japón de 2006 junto a jugadores, entre otros, como los hermanos Pau y Marc Gasol o Juan Carlos Navarro.

En su palmarés aparecen también las medallas de oro del Eurobasket de 2009 en Polonia, las de plata de Eurobasket 2007 de España y de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la de bronce en el Eurobasket de 2013 de Eslovenia.

A nivel de clubes, Mumbrú ganó también la Eurocopa de la FIBA de 2006 con el Joventut de Badalona, el club en el que se formó, y la Liga ACB y la Copa ULEB de 2007 con el Real Madrid.

En el verano de 2009, con 30 años recién cumplidos, el catalán fichó por el Bilbao Basket para continuar su carrera "pensando que iba ser algo temporal", según confiesa el propio jugador en esa misma entrevista, aunque acabó convirtiéndose en el capitán y la referencia del equipo vasco dentro y fuera de la cancha.

A pesar de no haber ganado ningún título deportivo en Bilbao, Mumbrú deja huella en un equipo del que fue el líder en sus mejores momentos, con el subcampeonato de liga en la temporada 2010-2011 y cuando jugó la Euroliga un año más tarde, y también en los peores, cuando el club estuvo a punto de desaparecer en 2014.

"Siento que Bilbao es mi casa. Llevo mucho tiempo aquí. Mis hijos nacieron en Bilbao, hablan euskera y me siento totalmente integrado porque la gente me ha hecho sentirme así. Cuando te sientes querido en un sitio sientes que formas parte de él y me gusta sentirme parte de Bilbao", subrayó Mumbrú.