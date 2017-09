El mexicano Paco Cruz, dispuesto a ser líder en Fuenlabrada

Fuenlabrada (Madrid), 26 sep (EFE).- El escolta mexicano Paco Cruz, que viene de lograr el bronce en la AmeriCup con su selección y formar parte del quinteto ideal del campeonato, se mostró dispuesto a ejercer el mismo liderazgo que tiene en la selección azteca en el Montakit Fuenlabrada de la Liga Endesa española.

"Voy a tratar de hacer lo que siempre he hecho con mi juego, voy a tratar de ser la misma persona, no cambiar nada y jugar aquí de la mejor manera que pueda ayudar al equipo a ganar, que eso es lo importante", aseguró a EFE en una entrevista en el Pabellón Fernando Martín antes del inicio de la temporada.

El exterior mexicano acomete su segunda campaña en el conjunto madrileño después de llevar a México hacia el bronce en el torneo americano, en el que promedió 16,8 puntos, tres rebotes y otras tantas asistencias por partido.

"La verdad es que mis compañeros en la selección confían mucho en mí, gracias a ellos tuve la oportunidad de lograr estar en ese quinteto, el seleccionador también confía mucho en mí. Lo importante fue que, a pesar de que fue en el tercer lugar, ganamos medallas, y pienso que estar entre los tres primeros de América es un mérito grande", destacó el tirador de Nogales.

No obstante, no llegar a la final, que disputaron Estados Unidos y Argentina con triunfo estadounidense, deja un gusto agridulce al combinado azteca que dirige el español Sergio Valdeolmillos.

"México puede competir para eso, pero tiene más hambre, no solo competir por medallas. Queremos el primer lugar y eso intentaremos hacer en los próximos torneos", añadió Cruz.

El escolta mexicano no sabe qué ocurrirá con el nuevo sistema de clasificación para el Mundial 2019 iniciado por la FIBA, con 'ventanas' de partidos internacionales durante la temporada.

"Hasta ahora no me han dicho bien los días ni cómo va a ser esa nueva competición. Si tengo la oportunidad de representar a mi país siempre es un orgullo para mí, si hay chance de hacerlo voy a intentarlo. Ahora mismo no sé qué va a pasar", explicó.

De cara al estreno en la Liga Endesa española, Cruz afronta su segundo curso en Fuenlabrada de una forma muy diferente a su debut el año pasado, ya que entonces lo hizo recién operado de su rodilla izquierda, una dolencia que le impidió llegar a su mejor nivel hasta diciembre.

"Ahora estoy bien de la lesión, muy contento de poder ayudar al equipo tanto defensivamente como ofensivamente", apuntó Cruz, que afronta con buenas expectativas la llegada del entrenador argentino Néstor 'Che' García, del que destacó que es un técnico "con mucha experiencia".

"El equipo va a jugar muy duro físicamente, con muchísima defensa, y en equipo, eso es lo más importante. Defensa y en equipo, y al jugar así todos vamos a defender de una manera agresiva, con mentalidad colectiva", añadió.

El exterior mexicano se pone como objetivo "ganar todos los partidos" sin importar el rival, y sobre llegar a la Copa del Rey o los playoffs, no se puso techo. "Espero que sea posible", respondió al respecto.

Paco Cruz observa desde la distancia cómo su país se levanta de las consecuencias del terremoto del pasado 19 de septiembre, que ha llegado a 331 víctimas, apenas 12 días después del que afectó a la zona sur del país el 7 de septiembre, que causó otros 98 muertos, lo que supone la mayor cifra desde el trágico sismo de 1985.

"Están las cosas muy mal, fue algo muy duro, muy difícil. Hace 32 años que no había un terremoto tan grave y es algo muy difícil de controlar. Hay muchos excompañeros que han tratado de ir a ayudar a buscar a la gente que no encuentran. Ojalá que todo mejore por allá", manifestó el jugador mexicano.

Cruz, natural de Nogales, en la frontera noroeste del país, no tiene familia en las zonas afectadas, pero sí "amigos y compañeros de la selección" que le cuentan las novedades.

"Dicen que fue algo muy feo, pero gracias a Dios están bien", añadió el jugador mexicano, reconfortado con la oleada de solidaridad interior e internacional, aunque impotente al estar en la distancia.

"La verdad es que ojalá pudiéramos ayudar nosotros, aunque estando tan lejos no hay nada que se pueda hacer. Definitivamente si estuviera cerca intentaría ir a ayudar", finalizó el escolta mexicano Paco Cruz.

Miguel Ángel Moreno